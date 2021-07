¿El retinol está vinculado con la depresión?

Tener una piel perfecta... ¿pero con depresión? Aunque hay muchos negociables en el mundo de la belleza (y en la vida), tal vez sacrificar la salud mental por un cutis libre de granitos y arrugas sería lo único que muchas no estarían dispuestas a tolerar como lo han afirmado a raíz de un video en el que un usuario de TikTok hizo una de las revelaciones más impactantes del año: que el retinol está supuestamente vinculado con la depresión.

El video que lo inició todo

El comienzo de este peculiar debate fue gracias a un video que subió @jacemyfears, en el que relata cómo su psiquiatra le confesó que usar retinol (incluso de forma tópica), puede contribuir a que la depresión se empeore para quienes la padecen.

"El retinol es un depresivo. Mi psquiatra y yo revisamos mi lista de medicamentos y me preguntó '¿Desde cuándo usas retinol?', y le dije 'Desde que era adolescente... tenía mucho acné' y ella me dijo 'bueno, pues eso podría hacer que la depresión se vuelva peor'. Ves a todos los gurús de belleza diciéndote que es tan bueno para el antienvejecimiento, y para tener una piel lisa, y para el acné, ¡pero no te dicen eso! Eso incluye los retinoles de tocador, entonces para tu información, posdata, lo escuché de un psiquiatra y lo dejé de usar, ¡y sí la empeora! [la depresión]", comentó en el video que ya tiene más de 149 mil vistas.

Lo que piensan los expertos

La publicación originó todo tipo de reacciones, pues mientras algunos revelaron que dejaron de usar sus productos con retinol a raíz de este video, otros han comentado que seguirán con su rutina a pesar de las consecuencias. ¿Lo cierto? Es que muchos dermatólogos no tardaron en alzar la voz, asegurando que este derivado de la vitamina A no está vinculado con el aumento o surgimiento de la depresión.

"Este individuo dice que aplicar retinol podría empeorar su depresión pero no hay asociación entre éste y empeorar cualquier tipo de enfermedad mental como la depresión o ansiedad [...] Lo que está usando es ácido retinoico y de hecho ese ingrediente está presente en nuestro cuerpo de forma natural y aplicarlo en la piel no causa impacto en los niveles de sangre, aunque se use de corto a largo plazo", reveló la dermatóloga estadounidense Andrea Suarez en un video de Youtube.

Pero... ¿y si estoy tomando retinol en medicamentos como la isotretinoína (que se encarga de tratar acné severo)? No hay de qué preocuparse pues, a pesar de que en los 80s se pensó que existía una relación entre éste y la depresión, otros estudios más actuales encontraron que no existe prueba alguna de esto... y que incluso tomar este tratamiento mejoró los síntomas de eta enfermadad mental.

¿El dato curioso que sí es real? Tener acné sí que está vinculado con la depresión y ansiedad. "Es una condición de la piel que tiene alta comorbilidad en la salud mental", dijo la doctora, quien hizo una importante recomendación: siempre acudir con un profesional antes de escuchar (y creer) las palabras de un TikToker.

Siempre que tengas dudas de este tipo más vale consultarlo con tu médico de cabecera antes de tomar cualquier acción que se vuelva tendencia en las redes.

