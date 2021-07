¿Agua de sal de mar para el acné? Así va la nueva tendencia viral

Quien ha tenido granos (o aún padece de estos), sabe que no se vale juzgar cuando se trata de probar remedios caseros... y menos si existe un truco que puede ayudar a eliminar el acné. Sin embargo, cuando algunos profesionales de la salud escucharon que el nuevo furor en las redes del momento es aplicar agua con sal de mar en las áreas afectadas, no dudaron dos segundos para alzar la voz y cuestionar este método. ¿En verdad funciona? Esto es lo que opinan las defensoras de este remedio casero y de los dermatólogos.

El truco

Todo comenzó con un video publicado por la usuaria de TikTok, Aubyrn Jade, quien aparece de lo más sorprendida (y con el cutis libre de granos), esto gracias a aplicar agua de sal de mar en su rostro. "No sé si habían visto mis videos viejos y notaron que normalmente tengo muchos granos. Estas solo son cicatrices", comentaba en la publicación.

El remedio consiste en rociar este líquido dos veces al día. Para hacerlo se mezclan 113 gramos de agua caliente con una cucharadita de "la sal de mar más limpia que puedas encontrar", como lo afirma Aubyrn.

"¿Qué tengo que perder? He tratado de todo, cuidé mi acné, tengo 31 y tuve acné desde que era una adolescente, entonces busqué y literalmente esto equilibra tu pH y mata las bacterias. Lo único que hago es que me lavó la cara o la limpio con agua micelar y luego me rocío esto. El acné se fue", finalizó de forma contundente en el video que ya tiene más de 1 millón de 'me gusta', y la confirmación de otras usuarias que también juran por este tip.

Aprobado por las celebs

Este elixir también es secundado por famosas como Hailey Bieber, quien recientemente afirmó que su piel siempre luce mucho mejor cuando pasa más tiempo en el mar.

"Mi piel siempre está en su mejor momento cuando paso tiempo en el océano. ¿Alguna vez se han preguntado por qué? Yo también.... A veces, el mejor secreto es la naturaleza", puso en Instagram durante un viaje al Mar Muerto (el cual es rico en magnesio).

Aunque hasta ahí todo va bien, y el truco incluso lo respalda una celeb (de forma indirecta), los dermatólogos no solo lo cuestionan pues incluso aconsejan omitirlo, muy a pesar de las propiedades que pudiera tener. "El agua de mar contiene altos niveles de sal, lo que podría secar y exfoliar la piel. La sal ayuda a remover el exceso de grasa de la piel, secando los granos. [...] Sé cuidadoso si tienes piel seca o sensible, pues esta combinación podría irritar", comentó el doctor Joshua Zeichner a Teen Vogue.

Un truco (bastante) cuestionable

Y sí... tal vez muchas juren por este remedio, sin embargo, no hay investigaciones que este líquido sea un mejor remedio que acudir con un dermatólogo y tratar el acné según las necesidades que cada piel necesita.

"No hay ciencia. Creo que hay muchas y mejores opciones que funcionan más. [...] Puede tratar la inflamación o el enrojecimiento pero no lo considero como un tratamiento viable. Me preocupa que quienes lo usan dejen de tratarse de forma correcta con un dermatólogo y que aumenten la hiperpigmentación o las cicatrices", afirmó la dermatóloga Mona Gohara a Allure.

¿Lo peor? Es que uno de los beneficios de este elixir que consiste en equilibrar el pH es erróneo. "El agua de sal de mar tiene un pH alcalino de 8. La piel con tendencia al acné también tiene un pH alcalino. Si vas a usar algo, elige algo ácido para equilibrar tu pH como el ácido glicólico o salicílico", agregó la experta.

