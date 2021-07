¿Las sheet masks funcionan? Esto es lo que opina una dermatóloga

Aunque ahora, casi a cada semana surge un nuevo tratamiento que afirma ser el mejor (y se viraliza), no siempre fue así... y si hay un producto que acaparó toda la atención de las apasionadas de la belleza hace algunas temporadas atrás, e incluso en estos tiempos, esas son las sheet masks, unas mascarillas hechas de láminas que se originaron en Corea y de las que existen una infinidad de ingredientes e incluso materiales para todo tipo de piel. Pero, ¿realmente funcionan? Eso es lo que una dermatóloga por fin reveló... y que sin duda te sorprenderá.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS:

¿De qué van?

Como su nombre lo dice, este tipo de mascarilla está en forma de lámina, la cual cubre todo el rostro excepto los ojos, la boca y parte de las fosas nasales.

Éstas suelen ser de algodón pero también pueden componerse de microfibra, hidrogel, biocelulosa, aluminio, silicón e incluso de carbón activado.

Suelen tener sueros de agua, ingredientes activos y humectantes que actúan según cada necesidad o padecimiento. "La idea principal es crear una barrera oclusiva (una barrera física arriba de la piel). Se cree que ésta ayuda a aumentar el contenido de agua en la piel y a potenciar la penetración de los ingredientes activos", comentó la dermatóloga Mara Evangelista en su blog.

VER GALERÍA

¿Las sheet masks no son como las pintan?

El uso de esta barrera oclusiva no solo ayuda a la hidratación, humectación y apariencia luminosa de la piel, sino que, al tener más agua, los signos de expresión se ven suavizados, como lo argumentan las diferentes mascarillas que existen...y aunque el aumento de agua es verdadero, la doctora afirma que esto solo es momentáneo. "Sí, la oclusión (de 30 minutos, por ejemplo), podría elevar el contenido de agua en la piel a un 50%, pero este efecto es temporáneo".

Un estudio también encontró que este efecto se reduce progresivamente, pues a las 3 horas baja a un 30% y a las 6 pasa a ser solo 20%.

Además, uno de los beneficios por el que son tan populares es que supuestamente mejoran la penetración de los ingredientes en la piel... algo que según la profesional (y varios estudios más), no siempre suele ser así. "La oclusión no aumenta la absorción de todas las sustancias. Tampoco es claro si un uso prolongado de la oclusión realmente aumentará la penetración. Esto depende del producto, de la persona, el ambiente (como la temperatura y la humedad), y el método", agregó.

VER GALERÍA

La dermatóloga también comentó que mucho depende de la sheet mask que se use y del suero que tengan, pues algunas podrían contar con ingredientes que no son compatibles con la textura de la lámina, algo que no mostraría ningún resultado o que éste no sería tan contundente.

El veredicto

A pesar del furor por este tipo de mascarillas, la profesional advierte que es solo momentáneo... por lo que sugiere recurrir a otro tipo de formas de oclusión como cremas humectantes con beneficios específicos a las necesidades de cada persona. Las investigaciones tampoco han encontrado su poder en cuanto a penetración del producto. "Las sheet masks no son necesarias, hay otros productos que pueden hidratar la piel y beneficiarse de sus ingredientes activos. Éstas también son más costosas y generan más basura. Si tienes piel sensible, ten cuidado en usarlas. La oclusión podría aumentar la sensibilidad", finalizó la dermatóloga.

Sin embargo, si lo que deseas es consentirte y lograr una piel luminosa, suave y relajada, es una buena opción a probar.

VER GALERÍA