¿Canas por estrés? Así lo confirman los expertos (y no es permanente)

La frase que dice "me vas a sacar canas verdes" resultó ser totalmente cierta... o (en teoría). Luego de un sinfín de especulaciones en torno a las canas, los científicos encontraron que el estrés es un factor clave para su surgimiento, y que hay una buena noticia en todo esto, pues algunos de los mechones grises no son permanentes y hay una forma fácil, rápida y nada costosa para revertirlos: vivir sin estrés.

Entre menos estrés, menos canas

Es un hecho que los mechones grises se pueden revertir y así lo encontró una investigación realizada por la Universidad de Columbia en Nueva York, la cual notó que los participantes con canas que evitaron estresarse (o redujeron sus niveles de presión al máximo), tuvieron un crecimiento de nuevo folículo muy parecido al de su tono natural.

Según este estudio, el estrés no solo es malo para la salud sino también cambia la estructura de la mitocondria (que podría llamarse como la 'central eléctrica' de cada célula humana), transformando centenas de proteínas capilares que provoca el surgimiento de las canas.

"Entender el mecanismo que permite que los folículos grises 'viejos' regresen a su estado pigmentado 'joven' podría abrir paso a nuevas pistas de la maleabilidad del envejecimiento humano en general y cómo es influenciado por el estrés", comentó Martin Picard, autor de Human Hair Graying is Naturally Reversible and Linked to Stress, a DailyMail.

Esto no solo marca un antes y un después en las investigaciones de la canicie, sino en el envejecimiento (a nivel general), pues aunque se tiene una idea de que éste es lineal, otros factores podrían influir... e incluso se podría revertir.

"Cuando el pelo todavía está debajo de la piel como folículo, están sometidos a la influencia de las hormonas del estrés y otras cosas pasando en nuestra mente y cuerpo. Cuando el pelo sale del cuero cabelludo, se endurece y cristaliza de forma permanente estas exposiciones a una forma estable", dijo el experto.

Eso sí... esta teoría podría no ser para todos, pues los científicos argumentan que no aplica para las personas que ya son muy grandes (o muy jóvenes).

"No creemos que reducir el estrés en personas que tienen 70 que han tenido canas por años les oscurecerá el pelo, o que los niveles de estrés en aumento sean suficientes para que le salgan canas a un niño de 10", agregó.

Pero... ¿por qué se forman las canas?

Éstas ocurren cuando los folículos carecen de pigmento (algo conocido como su estado natural). Cuando somos jóvenes nuestro pelo está 'teñido' con los pigmentos que producen las célculas de los folículos conocidos como melanocitos y conforme envejecemos, estos se vuelven menos activos, por lo que poco a poco el color se desvanece... un procedimiento que puede acelerarse por factores genéticos o, como ahora lo acaban de confirmar, por el estrés.

"Hubo un individuo que se fue de vacaciones y cinco de sus folículos se volvieron negros durante las vacaciones", contó el experto... algo que seguro animará a más de uno a planear su próximo descanso.

