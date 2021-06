Qué es el retinol y por qué es el nuevo elixir para las arrugas y el acné

El retinol se ha convertido en la palabra de moda en el mundo de la belleza, y es que son muchas las apasionadas de la belleza que juran por este derivado de la vitamina A, colocándolo como el nuevo elixir de la juventud e incluso una opción nada invasiva con respecto al bótox para no solo lograr una apariencia libre de arrugas, sino también de granitos.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS:

¿Qué es?

También conocido como vitamina A1, el retinol es un derivado de ésta y sus moléculas se adentran en la epidermis (la capa externa), a la dermis, neutralizando a los radicales libres, 'los malos de la película' (causantes de las arrugas), que inhiben la producción de colágeno y elastina.

Esto ayuda a desvanecer las líneas de expresión de forma gradual, las arrugas, los poros grandes e incluso el acné, dando una apariencia luminosa, tersa, pareja y libre de imperfecciones.

VER GALERÍA

Retinol vs Retinoides

Aunque seguramente has visto que algunos productos tienen retinol y otras personas hablan sobre los retinoides, no son iguales... y su diferencia consiste en el grado de 'fuerza' que tienen, pues los segundos tienen una concentración mayor de ácido retinoico, y en algunas ocasiones estos necesitan receta médica.

Eso sí.. no por eso, el retinol es menos efectivo, pues resulta mucho más amigable para su uso del día a día (y no tan 'abrasivo'). Los profesionales recomiendan usarlo en la noche, pues es un ingrediente bastante sensible al sol y podría causar irritación, además de alternar los días para evitar esto mismo.

Su poder también ayuda a regenerar la piel a nivel molecular, a la hidratación, a restaurar la barrera protectora de la epidermis, desvaneciendo las cicatrices, manchas, o la hiperpigmentación.

VER GALERÍA

Un ingrediente de 'cuidado'

¿Lo único 'malo' del retinol (eso entre comillas)? Es que es un elemento que se debe usar siguiendo las indicaciones de tu dermatólogo de cabecera, pues cada producto tiene una cantidad diferente de éste, por lo que usarlo sin el cuidado que merece podría causar quemaduras (como muchas aficionadas de la belleza lo demostraron en sus cuentas de TikTok).

Además, los expertos confirman que cada piel es diferente, y por eso, si una amiga o tu influencer favorita recomienda un retinol que a ella le funciona, lo mejor es consultar antes a un profesional de la salud para saber si es el adecuado para ti.

"Los retinoides y retinoles pueden causar un proceso llamado retinización, que causa enrojecimiento, resequedad, descarapelamiento de la piel, especialmente cuando se comienza. Es importante darse cuenta que se debe empezar lentamente al usar un retinoide [...] Entre más joven empieces, será más preventivo en términos de reducir la formación de lineas y arrugas", ", la dermatóloga Melissa Levin a Byrdie.

Otra de las cosas a tener en cuenta es no usarlo con peróxido de benzoílo y ácidos alfa-hidroxiácidos (también conocidos como AHA), pues estos pueden desactivar sus beneficios. "Sé cuidadoso al aplicar los productos, y asegúrate que comentes tus pasos con un dermatólogo", agregó la experta.

Y tú... ¿te animas a implementar este ingrediente en tu rutina de belleza?

VER GALERÍA