¿Lifting de cejas... con maquillaje? El truco que se ha hecho viral

Dicen que las cejas son el marco de la cara... y nada como unas con efecto lifting no solo para tener una mirada mucho más fresca, sino también para rejuvenecer tu apariencia. ¿Lo bueno? Es que a pesar del furor por las cirugías estéticas que levantan esta parte del rostro, hay una opción mucho más fácil, rápida y nada costosa para lograrlas... todo con la magia del maquillaje, el corrector y el contouring.

Las tendencias favoritas en cejas

Si las cejas pobladas siguen siendo todo un furor entre las apasionadas de la belleza, ahora se reinventan con dos nuevos detalles: el efecto laminado (también conocido como Brow Lamination), que consisten en un tratamiento que se aplica en el vello para mantener una apariencia cepillada, con mucho volumen y apariencia 'rebelde', ideal para aumentar su grosor y al mismo tiempo, darle una apariencia mucho más natural (a diferencia del microblading, por ejemplo).

La otra tendencia que se ha vuelto viral es el lifting de cejas... algo que incluso se ha vuelto en una de las cirugías más pedidas, sobre todo a raíz de la pandemia y el uso de cubrebocas. "Con el uso del cubrebocas,el tercio de arriba de la cara ha recibido más atención que nunca", comentó la cirujana Lara Devgan a Allure.

"Todo es por Bella Hadid [...] La variación más popular [del procedimiento] es un lifting de ceja lateral, o lo que llamo cat-eye brow lift, en el que elevo un tercio de las cejas, o la 'cola' [...] Eso crea un levantamiento como el de Kendall Jenner o Gigi Hadid" dijo el cirujano Sagar Patel al medio antes citado.

Sin embargo, algunos expertos aconsejan realizar este procedimiento con expertos certificados, pues desde el boom de esta tendencia se han reportado muchos casos de asimetría facial... y lo peor es que algunos procedimientos son bastante dolorosos pero no duran tanto. "He visto casos en los que la 'cola' de la ceja está muy elevada y da una apariencia poco natural. El lifting no dura mucho porque se hace con hilos muy delgados y no se fijan con cualquier tejido. Los resultados podrían durar un mes, a lo máximo", expresó el doctor Kian Karimi a AEDIT.

Mejor con maquillaje

La buena noticia (sobre todo para quienes le tienen miedo al bisturí) es que hay una opción para lograr esto sin la necesidad de gastar una fortuna o pasar por el quirófano: el truco del lifting de cejas usando maquillaje que se ha popularizado en TikTok, el cual consiste en cuatro pasos:

-Ya que tienes la ceja pintada con tu técnica favorita, pinta una línea con tu corrector cerca del final de tus cejas, la cual debe ir de abajo hacia arriba. Ésta debe de medir 5 centímetros aproximadamente.

-Luego escoge un contouring líquido (unos tonos más oscuros que el color de tu tez), y dibuja otra línea justo al lado de la primera.

-Sigue con otra línea usando tu corrector junto a la segunda (que hiciste con el contouring). Deben de quedarte tres líneas juntas y todas en diagonal, hacia arriba.

- Finaliza este truco difuminándolas y crearás una ilusión óptica de una ceja levantada. Si quieres lograr un efecto mucho más fuerte, puedes peinar tu ceja antes de este truco con gel o cera (para así obtener un efecto laminado).

Y tú... ¿te animas a probar este tip?

