¿Ponerte curitas para eliminar los granitos? El nuevo truco viral de belleza

En la búsqueda por encontrar una solución rápida y contundente para eliminar el acné nació un truco que ha causado todo un frenesí entre las aficionadas de la belleza y de quienes tienen este padecimiento: usar curitas en las zonas afectadas para desvanecer los granitos en cuestión de horas... sin embargo (y al igual que otras tendencias virales que han salido en TikTok), son muchos los profesionales que han cuestionado esta técnica en la que miles han puesto toda su confianza, e incluso han demostrado sus sorpresivos resultados.

¿Curitas coloi....qué?

Eso sí... no se trata de cualquier curita sino de parches hidrocoloides, los cuales no son una novedad y se usan para absorber y secar ampollas o cicatrizar heridas corporales, actuando como una barrera contra contaminantes externos como lo son bacterias, agua, suciedad, entre otros más, algo que también aplica en los granitos.

En TikTok (de dónde surgió este tip), existen un sinfín de videos que afirman el buen funcionamiento de este curita en los granitos con pus o en el acné quístico. Eso sí... los profesionales se muestran bastante escépticos de esto, pues en realidad no trata estos padecimientos a la larga.

"Este tipo de parche crea una barrera de agua que retiene la humectación y promueve la sanación. Esto puede proteger un granito y podría promover su desvanecimiento pero no tiene ningún beneficio médico para limpiar un granito como lo haría un antibiótico tópico o en gel, en mi opinión", contó la dermatóloga Kally Papantoniou a NewBeauty.

Los profesionales afirman que usar parches de este tipo también podrían irritar la piel, algo confirmado con más de una persona que ha probado este truco. "El pegamento es muy fuerte/doloroso. Honestamente no lo recomiendo. Lastimó mi piel", comentó una usuaria de la red favorita de la Generación Z.

¿Lo curioso? Es que hay otros dermatólogos que lo aprueban totalmente, catalogándolos como una mejor opción que los parches diseñados para los granitos. "Lo que hace al acné es que realmente rebaja la inflamación y permite que la piel sane por dentro [...] Con los curitas hidrocoloides evitas la resequedad. Realmente calmas la piel y se sana", contó la doctora Julie Russak a The New York Post, agregando que de hecho es un beneficio que no tengan ingredientes activos para así no irritar más.

Lo mejor es que, si eres de las personas que suelen tocarse la cara (e infectarse más los granitos), estos parches son una buena opción para protegerlos y acelerar su desvanecimiento. Lo cierto es que nada como visitar a tu dermatólogo de cabecera para consultar si es una buena opción para ti... o si deberías de usar otro tratamiento para eliminarlos por completo.

"Aunque estos son efectivos, aún recomiendo usar ingredientes tradicionales para eliminar el acné como el peróxido de benzoílo o el ácido salicílico. El primero baja los niveles de las bacterias que causan elacné y reduce la inflamación. El segundo remueve el exceso de aceite y las células muertes de la superficie de la piel, secando los granitos", contó el doctor Joshua Zeichner a Men's Health.

