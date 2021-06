EN EXCLUSIVA Ella es Melissa Barrera: La primera mexicana en convertirse en imagen mundial de Clinique A días del estreno de In The Heights, filme que protagoniza en Hollywood, la marca de belleza anuncia que ha fichado a la actriz y cantante regiomontana como su embajadora global. En exclusiva tenemos todos los detalles

Desde pequeña Melissa Barrera, originaria de Monterrey, Nuevo León, sabía lo que quería. Era una apasionada del teatro musical y su sueño desde entonces ha sido ser parte de Broadway. Es por ello que tuvo siempre en la mira a Estados Unidos como destino final. Comenzó su carrera en proyectos como La Academia, de ahí participó en algunas películas, telenovelas y series. “Trabajé mucho tiempo en México, pero vivía super normal, salía a la calle y nadie me tiraba una”, nos platica en exclusiva con la franqueza y sencillez que la caracteriza.

Melissa Barrera, la nueva embajadora de Clinique, a su llegada a una de las fiestas de los premios Oscar de 2020.

En 2017 se muda a Estados Unidos, y ahí es cuando la historia comienza a cambiar. “Cuando yo ya estaba en Los Angeles la gente vio mi participación en Club de Cuervos” (serie producida por Netflix en la que interpreta el personaje de Isabel Cantú). A partir de ahí los proyectos comenzaron a llegar en avalancha. Interpretó a Lyn, la protagonista de la serie Vida, de Starz, serie que gira en torno a la temática de una familia mexicano-americana y, después, uno de los papeles con los que siempre había soñado: Vanesa, la protagonista del musical In The Heights, de Lyn-Manuel Miranda, que retrata la vida de un grupo de latinos viviendo en Nueva York. “Es un sueño hecho realidad en muchos sentidos. Lo vi en Broadway y cuando lo vi dije ‘¡no puede ser que exista un show de latinos en Broadway y que la bandera mexicana esté en un escenario! La emoción que me dio me llevó hasta las lágrimas”. Ese sueño cumplido, de acuerdo con la cantante y actriz era uno que tuvo desde los 17 años: “Rezaba y pedía ser Vanesa, era parte de lo que hacía todas las noches, no miento. Es algo que tiene que ver con la manifestación, yo creo mucho en el poder de la atracción. Fue algo que tardó 12 años en materializarse, pero llegó después de mucho trabajo y muchas cosas que me llevaron a estar en el momento y lugar correctos”.

En exclusiva, Melissa Barrera en una de las primeras imágenes como imagen global de Clinique.

Ese talento, fe y pasión por lo que hace, le ha valido su participación en otros proyectos como la saga Scream, próxima a estrenarse y en la cual compartirá créditos con personajes de la talla de Courteney Cox y Neve Campbell así como otros proyectos que también verán la luz este año. El más inmediato, además del estreno de la película, es el anuncio que la confirma como imagen global de la firma de cosméticos y cuidado de la piel Clinique, un privilegio del que gozan muy pocas famosas a escala global. “Me parece increíble que hayan querido una embajadora latina para ser su imagen a nivel global. Para mí es un privilegio poder hablarle a mi gente en español y que la marca eligiera una latina como su cara. Cuando tenía 10 o 12 años, no había gente que me representara, de repente veías a Salma (Hayek) y ya, y es un tema muy importante porque te das cuenta de que es posible estar ahí. Espero que cuando esas niñas me vean como la primera cara latina de Clinique sepan que ellas pueden ser las siguientes”.

Sobre cómo lleva su carrera, Melissa se confiesa: “Cada vez que puedo voy a México, recargo baterías y mantengo las relaciones con mi familia y amigos como una prioridad. La industria es muy volátil, y cuando te quieren, te quieren mucho, todo lo que haces es divino, eres la octava maravilla del mundo y te salen flores por la boca y cuando no, te puedes sentir muy mal. Es importante mantener la neutralidad y el balance. Yo lo logro siendo muy cercana a mi familia, ellos son mi cable a tierra”.

La actriz y cantante regiomontana Melissa Barrera en un total look de Chanel.

Antes de despedirnos, pues el tiempo se nos ha agotado, Melissa habla sobre su significado de la belleza y sobre cómo han cambiado los estándares a lo largo del tiempo: “Los estándares de belleza han evolucionado. Cada vez más estamos entendiendo que no existe una sola forma de ser bella. No existen unas facciones o un tipo de cuerpo que te hacen bella, hay belleza y gustos para todo. Esas diferencias de opiniones es lo que hace que el mundo sea un lugar mucho más interesante. ¡Qué aburrido si a todos siempre nos gustara lo mismo! Para mí la belleza viene de adentro. La gente irradia su belleza a través de la seguridad y la personalidad. Lo que más me atrae de la gente es su energía, y eso es un reflejo de cómo te sientes”.