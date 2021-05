¿Depilarte la cara para un cutis terso? De qué va la nueva tendencia viral

Para tener un cutis terso y luminoso, la exfoliación ya es cosa del pasado. ¿Lo de hoy? Es depilarse el rostro (sí, así como lo leíste), un truco conocido entre los profesionales como Dermaplaning, el cual se ha vuelto en la nueva tendencia viral en las redes, generando todo tipo de opiniones encontradas... pues mientras muchas juran por él, otras aseguran que es el peor tip de belleza que han probado.

Este truco consiste en usar una navaja especial para depilártela cara y hacer un tipo de exfoliación que remueve las células muertas en las primeras capas de la piel. ¿Sus beneficios? Supuestamente desvanecer las arrugas y los signos de la edad, disminuir las fposibles marcas causadas por el acné, además de mejorar la absorción de los productos que usas para que actúen mucho mejor, dejando la piel suave y radiante.

Los profesionales usan una herramienta para el Dermaplaning, sin embargo, la popularidad de este tratamiento creció, al grado de que muchas aficionadas de la belleza la adoptaron para realizarla en casa con navajas para depilar (que comúnmente se usan para rasurar las cejas o los baby hairs de la frente).

Aunque podría parecer igual, es totalmente diferente, pues los dermatólogos usan herramientas especiales y esterilizadas para esto, mientras que las técnicas hechas en casa no. "Por eso es que no puedes tener el mismo resultado en casa que si vas a la clínica. Usar rastrillos para la cara no es lo mismo pero es una buena versión de la misma idea. En mi opinión, de hecho es una forma decente de lograr resultados similares", contó la doctora Aimee Piper a Refinery29.

Al quitar las células muertas y también el vello delgado de tu rostro, esta depilación mejora la aplicación y apariencia del maquillaje.

A pesar del frenesí por esto, los dermatólogos recomiendan acudir con un profesional pues hacerlo en casa implica dos cosas: elegir una navaja que no necesariamente sea la adecuada.... o hacerlo en condiciones no tan higiénicas que podrían ser contraproducentes a la larga. Esto último es grave si se tiene acné, pues cualquier bacteria podría desplazarse con facilidad.

"Durante los últimos dos años he tratado casos de pacientes en los que las navajas se atoran con el pelo o la piel y la jalan, dejando cicatrices permanentes", contó el doctor Jonquille Chantrey a Harper's Bazaar.

Una influencer llamada Helen Christie confirmó que esta técnica podría no ser tan buena idea si se prueba en casa, al subir un video de cómo después de depilar su cara con un rastrillo especial (con navajas muy delgadas), tuvo que batallar contra el acné.

"Esta es la historia de cómo depilarme la cara fue lo peor que pude hacer. En el 2020 mi piel estaba bien, sin granos. Vi varios videos de cómo esto era ideal para lograr un cutis perfecto y decidí hacerlo. Meses después me salieron miles de granos. Probé todos los productos pero no se me quitaban. Eventualmente fui al dermatólogo, quien me hizo un peeling para limpiar mis granitos. ¿Qué fue lo que pasó? Según mi doctor, el rastrillo abrió mis poros, por lo que usar maquillaje, ir al gimnasio y otras cosas provocó el acné", confesó en su cuenta de TikTok.

¿Lo cierto? Es que nada como visitar a tu dermatólogo de cabecera para que te recomiende el tratamiento ideal para tu tipo de piel y tus necesidades.

