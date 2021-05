La vitamina C y sus beneficios para la piel

En sueros, en cremas, e incluso tomada, el furor de la vitamina C es imparable (y llegó para quedarse)... ¿pero qué es exactamente, cuáles son sus beneficios y sobre todo, cuál es la mejor manera de integrarla a tu rutina de belleza? Los expertos han contestado esta pregunta del elixir más gustado por muchas que no solo ayuda a retrasar los signos de la edad sino también a aclarar la piel, dándole un aspecto radiante y rejuvenecido.

¿Qué es la vitamina C?

Conocido en el mundo científico como ácido ascórbico, es un nutriente que actúa en el sistema inmune, el metabolismo, y la oxidación. "Es un antioxidante potente que puede neutralizar los radicales libres. Por sus propiedades antioxidantes, la vitamina C ayuda al proceso de regeneración natural de la piel, que ayuda a reparar el daño de las células de la piel", contó la dermatóloga Patricia Wexler a Allure.

Una de las cosas que siempre se debe tener en cuenta es que los antioxidantes son la fuente de la juventud, por lo que cualquier producto que tenga esto ayudará a retrasar el paso del tiempo al máximo, además de protegerte de la contaminación o los rayos UV, que son altos en moléculas muy reactivas llamadas radicales libres, que son el enemigo número 1 de una piel sana y radiante.

Los expertos han encontrado que los beneficios de la vitamina C más importantes para la piel son: promover la producción de colágeno, protegerla del daño del sol, reducir la inflamación e incluso las ojeras, mejorar la textura de la piel y aclararla (siendo un buen truco para desvanecer cicatrices), ayudar en la firmeza, disminuir los signos de la edad y, aunque suene reiterativo, es el mejor 'contendiente' para acabar con los radicales libres.

Lo mejor es que sus beneficios también se trasladan al funcionamiento del sistema inmune, al corazón, el cerebro, huesos e incluso en el peso, mejorando la quema de grasa.

Pero... ¿y cómo lo integro a mi rutina de belleza?

La forma más natural de aumentar tus niveles de vitamina C es comiendo cítricos, moras, brócoli, o suplementos, sin embargo, la mejor forma de notar un cambio como lo han encontrado varios estudios es con cremas o sobre todo con el producto de moda: los sueros.

"La clave no es el vehículo en el que viene la vitamina C, sino la forma de la vitamina C en la que se aplica [...] Los sueros son más efectivos que las cremas o tónicos", contó la dermatóloga al medio antes citado, agregando que un buen complemento es que tengan vitamina E.

Si son claras, escapa

Una buena forma de saber que un producto de vitamina C es bueno o no es el color de la botella que lo contenga... y es que si ésta es transparente no es tan confiable que digamos. ¿La razón? Las moléculas de este elemento se rompe cuando se expone a la luz o al aire por lo que las botellas oscuras mantienen su estabilidad y eficacia.

La mejor manera de aplicarlos es antes que la crema humectante... sin embargo, si tienes piel sensible debes consultarlo con tu dermatólogo. Y tú... ¿te animas a probarlo? Siempre recuerda consultarlo con un profesional para saber la mejor manera de potenciar sus beneficios.

