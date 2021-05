¿Realmente funciona? El dilema del colágeno en el mundo de la belleza

Todos hablan de él; es uno de los productos más vendidos y que no pueden faltar en las rutinas de las famosas...¿pero realmente funciona? Ese es el más grande dilema en el mundo de la belleza que ha sido cuestionado por dermatólogos y profesionales de la salud, pues aunque existen muchos partidarios del colágeno y de sus mil y un suplementos alimenticios que existen en el mercado, hay otro grupo que se mantiene más escépticos respecto a sus beneficios.

¿Qué es el colágeno?

El colágeno es una molécula proteica conocida por ser "el pegamento que mantiene al cuerpo unido", como lo afirma la dermatóloga Whitney Bowe a WebMD. Éste conecta los tejidos de los huesos a los músculos, tendones y ligamentos. Constituye el 80% de la piel junto con otra proteína: la elastina (que da elasticidad), sin embargo, con el paso de los años el cuerpo reduce su producción, por lo que la flacidez de la piel se hace visible... sobre todo si se fuma, se ingiere alcohol o no se usa bloqueador.

No fue hasta hace poco que los expertos comenzaron a tomarlo en lugar de inyectarlo, algo que causó todo un revuelo en el ámbito médico, algunos mostrándose escépticos... hasta ahora. "Solo en los últimos años hay estudios interesantes que meustran que el colágeno ingerido puede impactar la apariencia de la piel", comentó la doctora.

Uo de los estudios citados en este medio encontró que 69 mujeres de 35 a 55 años que tomaron de 2.5 a 5 gramos diariamente, por 8 semanas, mostraron un mejoramiento de la piel y su elasticidad. Otro afirma que quienes tomaron colágeno derivado del pollo durante 12 semanas mostraron 76% de resequedad, 12% menos arrugas, así como 6% más de producción de esta molécula e incluso mejor circulación. Una investigación también afirma que 805 pacientes que lo tomaron presentaron cambios radicales. "Los resultados preliminares son prometedores de corto a largo plazo por los suplementos de colágeno en cuanto a cicatrices y envejecimiento".

Pero... ¿y cuál es el mejor para mí?

Existen tres tipos: el colágeno hidrolizado que tiene fragmentos más pequeños de proteínas llamados aminoácidos. El que proviene de la gelatina, el cual tiene fragmentos 'parcialmente rotos o pequeños', y el crudo, el cual permanece intacto.

El colágeno es una de las moléculas más grandes del cuerpo, y por eso es que muchos dermatólogos aseguran que al cuerpo le resulta muy difícil absorber sus beneficios. Sin embargo, otros estudios acertaron con el que podría ser el elixir de la juventud: el colágeno hidrolizado, también conocido como péptidos de colágeno (favorito de famosas como Jennifer Aniston).

El éxito está en que, al tener péptidos más pequeños pueden pasar la barrera intestinal con más facilidad y llegar al torrente sanguíneo. La misma doctora afirma que la mejor manera de tomar este tipo de colágeno es en polvo, para que así los aminoácidos se absorben con facilidad.

¿Y lo tópico?

¿La mala noticia? La misma doctora aseguró al New York Times que, debido a las moléculas tan grandes del colágeno, los productos tópicos que afirman ser ricos en esta proteína no son tan buenos, pues estos no pasan los diferentes niveles de la piel hasta llegar a la dermis.

Otras de las cosas a cuestionar son los suplementos que son veganos o a base de plantas, pues estos regularmente no tienen esta molécula, como lo han encontrado varios estudios. ¿La mejor receta para potenciarlo de forma natural? Comer mucho caldo de huesos (conocido en inglés como Bone Broth), el cual también es rico en colágeno.

