¿Efecto lifting con blush? Así va la nueva tendencia

El truco que todos conocen de aplicar el rubor en la mejilla y difuminar ya es cosa del pasado... o por lo menos así lo afirma el nuevo furor de las redes que no solo promete dar una apariencia mucho más rejuvenecedora, sino también hacer un efecto lifting sin necesidad de someterte a ningún tipo de tratamiento invasivo o costoso, con solo confiar en el poder del blush.

Siempre hacia arriba

Aunque son muchas las apasionadas de la belleza que han impuesto este truco como el nuevo favorito de miles es tener en cuenta que cualquier producto de maquillaje (sea rubor o incluso corrector o bronceador), se debe de aplicar en puntos con dirección hacia arriba, algo que ayudará a crear este efecto lifting tan deseado.

"El rubor puede cambiar la forma de tu rostro", afirma Lena Kalul, quien compartió un video de cómo se puede aprovechar este producto de la mejor manera. La influencer comienza con un rubor líquido, aplicando dos puntos arriba de sus pómulos, para lograr este aspecto de 'levantamiento'. Para acortar tu cara (algo ideal de quienes poseen un rostro alargado) entonces lleva estos puntos arriba de la mejilla y difumina. Si deseas darle más volumen, pinta cuatro puntos en forma de cuadrado debajo del cachete. Este paso se debe evitar si tu forma cara es redonda.

¿Quieres potenciar tus pómulos? Entonces pon tres puntos por debajo de estos y de inmediato los resaltará al máximo, y si te gustaría una apariencia bronceada (perfecta para primavera-verano), entonces haz una línea horizontal de puntos por arriba de tus pómulos, siguiéndola en tu nariz y en el otro extremo, algo que también te dará un aspecto rejuvenecido y fresco.

Rubor + corrector =la combinación perfecta

Otro de los trucos que han sido aplaudidos en TikTok e Instagram es el que subió la influencer Danielle Marcan, el cual ha sido imitado por mil y un apasionadas de la belleza e incluso famosas quienes juran por el efecto lifting que brinda, sin perder el toque natural.

Éste consiste en aplicar pequeños puntos de corrector solo por debajo del lagrimal, además de hacer una línea desde el final hacia arriba, a la altura de las cejas. Omite el centro de tu mirada para que así se enfatice el aspecto de levantamiento y difumina. Tras esto aplica rubor arriba de tus pómulos, siempre en dirección hacia arriba. ¿Quieres un efecto mayor? Entonces aplica un poco de corrector debajo de tus pómulos para enmarcar tu cara y afilarla a lo grande. "No difumines nada por debajo de tus pómulos, hará que tu rostro se vea caído", comentó la influencer.

Lo que debes evitar a la hora de usar blush

Lejos de las tendencias virales del momento, los profesionales afirman que se debe de usar este producto según el tipo de cara que se tenga.

"Para las mujeres que tienen cara ovalada, aplíquenlo en la manzana de las mejillas, hacia arriba. Para los rostros redondos, usénlo en los pómulos para crear un contorno natural. Quienes tienen rostro en forma de corazón, aplíquenlo por debajo de la manzana de las mejillas y para las caras cuadradas, enfóquense al centro de las mejillas", contó Min Min Ma, maquillista de las celebs a Byrdie.

Otras de las cosas a evitar según la experta es escoger un color que no sea tan favorecedor para tu tono de piel (solo porque te gusta), usar mucho producto y no difuminar bien y omitir el prime (o preparador de rostro), algo que no solo ayuda a un aspecto terso, sino que prolonga su duración.

