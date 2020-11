Los elementos básicos de una rutina de belleza

¿Qué harías si te decimos que usar muchos productos en tu rutina de belleza no es necesariamente bueno? Aunque el furor por el skincare coreano ha impuesto el uso de 10 (o incluso más) pasos para lograr una piel perfecta, existen muchos dermatólogos que recomiendan simplificar tu ritual del día a día, optando solo por algunos elementos esenciales para potenciar incluso más el brillo y salud de tu rostro.

1. Limpiador

Aunque hay muchas personas que juran por la limpieza de piel con aceite, los expertos siempre recomiendan consultar antes a un profesional para saber si las tendencias que rondan en internet son las adecuadas para ti. Para liberar a tu piel de cualquier impureza, e incluso prepararla para el maquillaje o los productos que desees aplicar, elige un limpiador de acuerdo a tu tipo de piel y, sobre todo, que sea libre de aceite y no comedogénico, algo esencial para contrarrestar los efectos de usar cubrebocas.

2. Tónico

Para remover cualquier tipo de impurezas, aceite, o piel muerta que te haya quedado después de usar tu limpiador, los profesionales recomiendan usar un tónico libre de alcohol. "Los tónicos inicialmente fueron creados a basee de alcohol para equilibrar el pH de la piel y remover los residuos de la piel. Sin embargo, ahora, la mayoría son astringentes y no tienen alcohol, algo poco recomendado. Busca por tónicos que se acomoden a tu piel: seca, grasa, con tendencia al acné o antiedad. Por ejemplo, los que son antiedad o para piel grasa, tienen ácido glicólico", comentó el dermatólogo Divya Shokeen a Beyoutiful Magazine.

3. Crema de ojos

Tal vez una de las partes más descuidadas del rostro suele ser ésta...y es la que más cambio presenta con el paso del tiempo. Para esto, los expertos recomiendan aplicar una crema tanto en el día como en la noche para lograr una mirada más fresca y radiante. "La piel alrededor de los ojos es más delgada y muestra los signos de la edad más rápido que otras partes. Esta delgadez la hace más delicada, vulnerable y con tendencia a las reacciones alérgicas", comentó el dermatólogo Craig Kraffert a Forbes US.

4. Hidratante

No importa si usas suero (algo ideal para potenciar la salud de la piel), o si sientes que tu rostro es muy grasoso... debes usar una crema hidratante, sí o sí. Elige uno especial para tu rostro y dermatológicamente aprobado. "No solo hidrata tu piel sino que ayuda a atrapar todos los productos debajo, haciendo que todos los ingredientes se hagan más efectivos", comentó la doctora Shereene Idriss a Cosmopolitan US.

5. Bloqueador

El bloqueador es uno de los productos esenciales para retrasar al máximo el envejecimiento. ¿El peor error? No usarlo en otoño o invierno (por pensar que no hace el suficiente sol para dañar nuestra piel), u omitirlo si haces home office, pues los rayos de la computadora, celular o cualquier otro dispositivo podrían perjudicar tu dermis, sin que te des cuenta.

Por eso, elige un bloqueador de acuerdo a tu tipo de piel, libre de aceite y no comedogénico, una regla que debes memorizar para toda la vida, sobre todo si tienes tendencia al acné. "La luz azul causa un tipo diferente de daño. Causa la generación de especies de oxígeno reactivo que dañan el colágeno, provocan arrugas, cambios en la pigmentación y flacidez", expresó el dermatólogo Michele Farber a The Huffington Post.

¿Lo cierto? Es que, a pesar de que estos son los elementos esenciales para una rutina perfecta, no hay nada como consultar a un profesional para que diseñe la adecuada a tu tipo de piel y necesidades.