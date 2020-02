Verónica Castro revela la poderosa razón que la hizo anunciar su retiro

Para fortuna de todos sus fans, recientemente, Verónica Castro le confesó en entrevista a Galilea Montijo, que no se va a retirar, pero dio detalles de la situación que la orilló a hacer el anuncio, a mediados del año pasado. Aunque ahora está mucho más tranquila, incluso, lista para regresar a la actuación -“Si sale algo bueno, les chambeo”- la actriz dio a conocer la poderosa razón por la que pensó en retirarse, una idea que, según dijo, ha rondado en su cabeza en varias ocasiones.

Verónica aseguró que la salud de su mamá, doña Socorro Castro, fue su principal motor para hacer pública su decisión: “Siempre lo había pensado, pero nunca lo había dicho y está vez que lo dije, en diciembre, de repente empezó como un revolú extraño, de que todo el mundo gritaba y hablaban, decían, inventaban y, además, yo pasando por un muy mal momento, porque mi madre que, desgraciadamente sigue enferma, no la he podido sacar adelante y ya es difícil sacarla, sinceramente. Entonces dije ‘es el momento de mandar todo esto a la fregada’, yo necesito concentrarme en este asunto que, para mí, es mi prioridad”, explicó.

Tras anunciar su retiro y centrarse en la salud de su mamá, Verónica tuvo que lidiar con el sentimiento de impotencia que cualquier persona en su lugar siente: “Te pones mal, porque no está en tus manos. El dinero no sirve, la fama es una porquería, a mí nunca me sirvió para nada, la verdad; la fama no sirve y la lana no interesa”, reconoció.

Por suerte, Verónica ha recapacitado y dejó claro que ese retiro sólo fue temporal, pues admite que el medio artístico es una parte muy importante en su vida: “Para mí ha sido una bendición esta carrera, la amo, la conozco, la disfruto, la gozo, la exprimo, cada uno de mis personajes me gusta saborearlo, me gusta quedarme con él un tiempo, me gusta vivirlo, me desgarro para poderme meter en un personaje y poderlo agarrar desde adentro. A la gente le cuesta muchas veces trabajo creer esto”, detalló.

Verónica no dejó pasar la oportunidad de agradecer a su público por todo el apoyo que le han brindado, tras anunciar su retiro: “Este año ha sido muy importante para mí, muy difícil, yo creo que el más difícil de mi vida. Pero aquí estoy, muy agradecida por todas sus palabras, sus atenciones y su entrega para conmigo. Me hacen sentir muy bien, me siento viva, fuerte, firme y con muchas ganas de estar bien”, finalizó.