Los consejos más poderosos para el cuidado de tus axilas (y para desmancharlas)

Levante la mano la que en su día a día carga a los niños, corre al gimnasio, abre la cajuela de su auto, sale a cenar, usa playeras sin manga y, de vez en cuando, asiste a uno que otro concierto o fiesta con un espectacular vestido strapless alzando los brazos para disfrutar el momento. Si cualquiera de estas actividades resuena contigo, entonces sabes lo importante que es tener un cuidado especial en el área de las axilas para mantenerlas a punto y sentirte cómoda. La dermoabrasión y los peelings son algunos de los tratamientos clínicos de los que muchas echan mano. Sin embargo, existen aquellas que optan por remedios más naturales. Entre los más populares y efectivos ingredientes que se encuentran en la naturaleza y que son muy conocidos por sus acciones desmanchantes:

-Vitamina C: o ácido ascórbico, es una vitamina vital para nuestro organismo. Al ser un antioxidante, de acuerdo con la Mayo Clinic “puede proteger las células frente a los efectos de los radicales libres”. Está muy presente en productos como el limón y la naranja, pero cuidado “a pesar de que el limón tiene altas concentraciones de Vitamina C, no se recomienda su aplicación directa a la piel, especialmente si va a haber exposición al sol, ya que puede ocasionar fitofotodermatosis” comenta la Dra. María Esther Zurita a HOLA.com México.

-Aceite de aguacate: no solo es bueno y sano para su consumo alimenticio. Por los ácidos grasos que contiene, se le ha atribuido una excelente capacidad para regenerar áreas dañadas de la piel, entre las cuales, se encuentran las manchas. Por sus componentes vitamínicos, esto hace que además se absorba rápidamente, fungiendo como una especie de serum natural.

-Extracto de Hamamelis Virginiana: De acuerdo a documentos monográficos de la Organización Mundial de la Salud, es un arbusto que llega a medir hasta 4.6 metros de altura que se da, sobre todo, en la costa atlántica de Norteamérica, desde Nueva Escocia hasta Florida y hacia el oeste hasta Texas. Según la misma organización, los datos clínicos han comprobado su eficacia para tratar lesiones de la piel menores, así como inflamaciones locales de la piel.

La ciencia ha avanzado a grandes pasos para extraer los compuestos que se encuentran en estos ingredientes e integrarlos a formulaciones que destacan por su superioridad, como la línea de aclarado NIVEA y sus productos en spray, roll on o barra que están clínicamente probados y hechos para cuidar tu piel, hacerte sentir muy cómoda y segura de una manera muy natural.

Nuestra más reciente obsesión es el NIVEA Serum extra aclarante. Llegamos a él por recomendación de varias expertas de belleza y ¡lo amamos! ¿Por qué nos encanta?:

-Es el primer serum de NIVEA para las axilas. Los serum se caracterizan por su alta concentración de ingredientes activos y por la rapidez con la que se absorben y trabajan. Este serum contiene, además, 10 veces más vitamina C, convirtiéndose en un boost para comenzar la rutina de belleza. Ahora, también puedes tener ese cuidado en el área de las axilas.

-Es antitranspirante. La mayoría del tiempo estamos en actividad física, por lo que estar bien preparadas para enfrentar nuestro día a día es fundamental.

-No tiene alcohol, por lo que no irrita y lo convierte en un producto que se preocupa, sobre todo, por el cuidado de nuestra piel.

-Súper rápido. Por su fórmula aclarante con 10 veces más Vitamina C y super absorbente, recuperarás tu tono original en tan solo 7 días.

-Cuida tu piel. Al contar con el sello NIVEA, estamos seguras de que la piel quedará suave, tersa y que es un producto que será super amable con tu piel.