El secreto de Bella Hadid para eliminar la hinchazón de la cara

Tener un cutis firme, luminoso y libre de inflamación como las modelos es posible... ¡y así lo demostró Bella Hadid! Y aunque no haya dormido, esté cansada o con el rostro hinchado, la famosa siempre recurre a un sencillo truco que además de fácil, es rápido de realizar y no cuesta nada: dar un suave masaje con un hielo grande, esto para abarcar todas las zonas que podrían encontrarse sin brillo o con las anteriores molestias. "Cómo eliminamos la inflamación de nuestra cara en la mañana", expresó en una historia de Instagram que grabó durante una sesión de fotos en Nueva York, luego de viajar por más de 40 horas en avión. En dicha publicación, Bella mostró los pasos exactos para tener éxito con este divertido ritual, el cual suele practicar por las mañanas para así activar la circulación en esta área desde el primer momento del día. Gracias a esto -y a su belleza así como mirada única-, la top de 23 años se ha convertido en uno de los rostros favoritos de la industria de la moda, al siempre lucir radiante y fresca. ¿Lo mejor? Es que no tiene contraindicaciones y cualquier persona puede seguir los pasos de la menor de las Hadid para así deslumbrar como suele hacerlo en las pasarelas. Si quieres saber cómo hacerlo y los beneficios de éste, ¡entonces da clic en el siguiente video!



