En el día del lipstick, ¿cuál es el favorito de Kate Middleton?

Uno de los aliados infalibles de cualquier mujer es sin duda su lipstick. Cada una sabe cuál es su color favorito, la marca que más le acomoda y el por qué ese es el ganador entre miles de opciones en el mercado. Es por esto que hoy, en el día del lipstick, hemos decidido conmemorar la ocasión revelando cuál es el pintalabios favorito de la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, quien como todas nosotras también tiene debilidad por lucir siempre una boca perfecta.

VER GALERÍA

Aunque siempre se ha sabido que Kate es fan de los productos de maquillaje de Bobbi Brown -firma con la que ella misma se maquilló el día de su boda- y que durante años ha usado su Sandwashed Pink Lipstick, durante una de sus apariciones en la última edición de Wimbledon se le vio con un nuevo favorito. En un movimiento espontáneo y sin darse cuenta de que las cámaras estaban documentando el momento, Kate fue vista usando un nuevo labial. Esta vez llevaba el Instant Light Natural Lip Perfector de Clarins, que aunque no viene en la presentación habitual de un lipstick, sí que ha cobrado popularidad alrededor de la red.

Pero, ¿por qué este lipstick va muy bien con Kate? Hay que recordar que la Duquesa siempre apuesta por los looks naturales -en las reglas no escritas de la Familia Real no se le permite ni usar barniz de uñas en un tono por encima del nude-, por lo que no ha sorprendido que buscara un labial que no tiene color sino que gracias a su acabado glossy da suficiente realce al tono real de tus labios. Al parecer el que Kate ha elegido es el tono Rose Shimmer que tiene un precio de $365 pesos mexicanos. Aunque si nos dejamos llevar por el Kate Effect, el tono exacto de la Duquesa sería el Petal Shimmer que se encuentra totalmente agotado a nivel internacional. Y es que según describe la firma, este labial promete “los labios más seductoramente suaves, brillantes y carnosos que hayas soñado”.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Por qué este verano sí veremos a Kate

Kate combinando en azul con William para su cita de novios en Wimbledon

Aunque se suele pensar que no es muy correcto pintarse la boca en público, ha sido precisamente la Reina Isabel quien le ha puesto el ejemplo a Kate. Es sabido que la monarca no tiene ningún reparo en retocarse el maquillaje cuando está en un evento público y esto ha hecho que se pueda conocer más de las marcas favoritas de Isabel II. Lo mejor es que parece que ahora las royals comparten su amor por la misma firma, pues se sabe que la Reina en algún momento comisionó a Clarins el hacerle su propio tono de lipstick. Eso sí, si en algún lugar la Reina se permite un toque de color -además de en su festivo guardarropa- es en el labial, experimentando con diferentes tonos que resaltan su belleza a través de las décadas.

VER GALERÍA