Paulina Peña revela los errores que podrías cometer en tus pestañas

Hay algo que los fans de Paulina Peña no parecen superar… ¡y esas son sus pestañas! Y es que después de revelar su secreto para tenerlas más grandes así como su rutina de maquillaje -paso a paso-, la socialité decidió confesar los dos errores que podrían causar que éstas no crezcan tanto -o incluso se rompan-.

¿El primero? Aunque suene muy básico, ese consiste en desmaquillarse todos los días y a profundidad -algo que muchas suelen olvidar cuando es un día ajetreado-. “Creo que una clave para unos ojos bonitos es el cuidarlos. A lo mejor no tomamos en cuenta la importancia de las pestañas y muchas veces llegamos tan cansadas que nos da la peor flojera tener que desmaquillarnos y más quitarnos el rímel. Error, gran error que muchas pueden cometer. Siempre, siempre desmaquíllense así lleguen gateando a su casa de cansancio, háganlo; su piel siempre se los va agradecer. Es normal que en un día perdamos entre 1 a 5 pestañas diarias, pero calma, que no cunda el pánico, porque crecen”, comentó en una publicación de Instagram.

VER GALERÍA

¿El segundo consejo que da Paulina? Desmaquillarse con aceites en lugar de toallitas, pues a ella, las segundas le irritan. Y aunque recomienda el de coco o almendra, su favorito es el de jojoba. “Segunda pregunta del millón es con qué me desmaquillo. Al igual que hace 6 años, lo hago con aceite de jojoba. Lo compro en cualquier tienda, súper, farmacia no tengo ninguna marca en especial”.

“Yo no digo que con aceite natural crezcan porque no es mi caso, pero sí creo que no se lastiman tanto como con las toallas desmaquillantes. […] Me gusta desmaquillarme con aceites naturales porque lo único que utilizo es mi dedo al quitar la máscara de pestañas y masajear de cierto modo mi ojo”, agregó en dicha publicación.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

Paulina también reafirmó su amor por el rímel alargador, el cual ha usado durante 6 años, y además de mejorar su aspecto así como volumen, es contra agua y dura por horas. Y tú… ¿te animas a probarlo e intentar los trucos que recomendó la socialité?

VER GALERÍA