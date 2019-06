El nuevo corte de Kaia Gerber y el porqué es el mejor truco anti-edad

No solo perfecto para el calor… ¡sino para quitarte unos años menos! Así es el nuevo corte de Kaia Gerber, quien decidió darle un giro a su apariencia y hacerse un inesperado cambio de look el cual no solo resaltó su belleza, sino también su estilo moderno y sofisticado.

¿La mejor manera de compartir su nuevo look? Con una sexy imagen que publicó en Instagram en la que la hija de Cindy Crawford aparece al natural frente al espejo de un baño, presumiendo su corte bob en capas, un acierto con el que potenció sus cejas definidas, facciones, así como frescura.

La modelo de 17 años publicó otra foto con la que reafirmó que este corte es perfecto para las próximas vacaciones de verano, al crear una postal de ensueño en la que aparece sentada en una mesa, con un vestido azul floral de lo más femenino así como unos lentes rectangulares.

Pero… ¿por qué este corte es perfecto para quitar algunos años? Todo gracias a que suaviza las facciones, además de potenciar la mirada y estructura de la cara, creando una ilusión de menos edad.

Eso sí… si quieres unirte a la tendencia que acaba de imponer Kaia y eres de rostro redondo, procura que éste sea en capas, un poco más largo y con mucho volumen, para que así afine la silueta de tu cara y resalte tus atributos. ¿Pelo largo o corto? Según tú… ¿cuál crees que es el corte que más le favorece a Kaia?

