Jacky Bracamontes y la poderosa razón por la que se cortó el pelo

Siempre es un buen momento para un cambio de look… ¡y más si es para una buena causa! Así lo demostró Jacky Bracamontes, quien sorprendió a todos sus fans al anunciar su nuevo e inesperado corte de pelo, el cual más allá de renovar su apariencia, tiene una emotiva razón detrás.

Y nada mejor para contar todo sobre este giro a su apariencia que en su Instagram, en donde la conductora de 39 años publicó un video en el que aparece en una estética en pleno proceso de transformación; con el pelo mojado y recogido, el cual se despuntó para donarlo y ayudar a una fundación de cáncer.

“¿Por qué quiero unirme a Invencibles? Porque se está construyendo el segundo albergue para niños con cáncer y para mujeres con cáncer gracias a Nariz Roja así es que estoy lista para cortarme el pelo. Miren, ya me lo lavé”, dijo en el comienzo de esta publicación, en la que nunca dejó de mostrar la sonrisa que tanto la distingue.

A los pocos minutos de compartir este video, la famosa recibió más de 236 mil ‘me gusta’, así como los comentarios de apoyo por parte de fans y amigos, quienes le aplaudieron este tierno gesto hacia las personas que sufren este padecimiento.

La famosa también confesó la cantidad que pidió por su pelo, la cual se irá directamente a la fundación. “Tengo que decirles cuánto pedí por mi pelo. Obviamente ustedes saben, ese dinero no es para mí. Es para la Fundación Nariz Roja, así que móchense con unos… ¿qué será? ¿20? Veinte mil pesitos por mi pelo, que no va a ser mucho, porque me lo voy a despuntar, pero algo es algo. El chiste es ayudar a la causa”, agregó.

Y aunque la famosa aún no ha mostrado cómo quedó su nuevo peinado, no hay duda de que lucirá más guapa que nunca, tanto por su belleza pero sobre todo por la buena acción que realizó.