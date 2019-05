Michelle Salas y Bella Hadid… ¿juntas? Los looks con los que las famosas conquistaron Los Ángeles

¿El nuevo dúo de amigas más estiloso de Hollywood? ¡Bien podría serlo! Ese es el caso de Michelle Salas y Bella Hadid, quienes se convirtieron en el centro de todas las miradas -y cámaras- durante un evento en Los Ángeles en el que ambas no solo lucieron sus looks más lujosos, ¡sino también demostraron tener una química simplemente única!

La mexicana de 29 años fue la encargada de revelar el emocionante encuentro con la modelo de 22 años en dos fotos que compartió en sus historias de Instagram. En una divertida imagen, ambas aparecen de lo más felices en una fiesta realizada en esta ciudad del lanzamiento de lo nuevo de Dior Backstage, posando junto al director creativo de dicha marca.

Michelle dio toda una clase de estilo en un vestido blanco de encaje que coordinó con un cinturón de piel de Dior y botas, mientras que Bella lució un top negro con detalles transparentes así como unos pantalones estilo joggers a los que les dio un giro más sofisticado usando unos tacones negros.

La exitosa blogger -y nueva empresaria al lanzar su marca, Milea-, no lo dudó dos veces para presumir su look a todos sus seguidores, publicando una imagen -esta vez al feed de su Instagram-, en la que aparece sentada en un sillón con su romántico outfit. "Conviértete en todo lo que no puedan controlar", puso como frase en dicha foto que ganó más de 24 mil 'me gusta'.

En otra de las fotos que Michelle reveló, la mexicana luce de lo más feliz, platicando y bromeando con Bella, quien también ríe por la buena conversación que tuvieron en la fiesta junto al maquillista. Lo cierto es que las famosas demostraron que poseen un estilo así como carisma único.