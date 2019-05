El secreto para unas cejas perfectas de Michelle Salas

Tener cejas voluminosas y perfectas es más que posible... ¡y el truco lo tiene Michelle Salas! Así lo contó la mexicana, quien después de mantenerlo en secreto por mucho tiempo, reveló la peculiar decisión que tuvo en su adolescencia que la llevó a unirse a la tendencia más popular en cejas: el microblading.

Y es que, como muchas en los 90 y principios de los 2000, la socialité de 29 años decidió depilarse las cejas en una forma bastante delgada, una tendencia popular en ese entonces pero que en el futuro retrasó el crecimiento de los folículos. ¿Lo bueno? Es que a pesar de esto, Michelle encontró la solución a todos sus problemas, como bien se lo reveló a una seguidora en sus Instagram Stories.

"¡Sí! [Sobre el microblading]. De chiquita me depilé las cejas y nunca me volvieron a crecer. Es lo único que me parece que se ve natural y que ha ayudado a que vuelvan a tener forma”, contó al responder una pregunta que le hizo su seguidora en esta red social, publicando una foto en la que presume unas cejas de lo más definidas así como voluminosas.

Pero... ¿por qué esta técnica se ha convertido en la favorita no solo de Michelle sino también de miles de beautyholics? Además de la naturalidad que brinda -si se hace correctamente por un profesional-, es ideal para lograr unas cejas con mucho volumen, así como su duración, la cual se puede prolongar hasta casi un año.

¿El resultado? No solo unas cejas perfectas, sino que de inmediato verás cómo tus facciones se afinan como bien lo ha demostrado Michelle en sus redes, luciendo espectacular gracias al volumen y forma de éstas. Y tú… ¿te animas a el truco de la socialité para potenciar tu belleza así como sofisticación?

