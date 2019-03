¡Dinero hasta en las uñas! El peculiar manicure de Kylie jenner

¡Ya se tomó muy en serio su título de billonaria! Ese es el caso de Kylie Jenner, quien solo unos días después de ser nombrada una de las jóvenes más ricas en todo el mundo, al parecer decidió celebrar este logro con uno de sus manicuras más originales… ¡y lujosas!

Y aunque la socialité de 21 años no suele publicar sus manis en Instagram, este arte no podía pasar desapercibido por lo que lo presumió con una foto en la que aparecen sus uñas postizas largas en forma cuadrada; unas pintadas en rosa pastel mientras que cuatro tenían billetes de 100 dólares como decoración. "Hasta que mis dedos se vuelvan azules", comentó haciendo referencia a la canción Fingers Blue del rapero Smokepurpp -en la que también canta su novio Travis Scott-.

Eso sí... Kylie no especificó si el curioso nail art estaba hecho con dólares reales o ficticios, pero si fuera lo primero, la famosa se hubiera gastado más de 4 mil pesos en esto -que para su fortuna de 19 mil millones resulta como algo accesible y que podría pagar sin ninguna dificultad-.

Kylie hizo historia en el clan Kardashian-Jenner este mes al convertirse en la billonaria más joven por el emporio de maquillaje que construyó bajo el nombre de Kylie Cosmetics. “No esperaba nada. No preví el futuro. Pero [el reconocimiento] se siente muy bien. Es una buena palmada en la espalda”, comentó a Forbes, publicación que reveló la lista de las personas más opulenta en todo el mundo, algo que solo había logrado el creador de Facebook, Mark Zuckerberg -quien tenía 23 años cuando lanzó la red social más importante de la era-.

La fortuna de la famosa no solo se debe a su marca, sino también a sus publicaciones -pagadas o no- en Instagram, así como a su app, así como al programa de Keeping Up With The Kardashians. ¡Y todos los éxitos que le faltan!

