Claudia Álvarez y la foto sin maquillaje con la que cautivó -y lució más joven que nunca-

Si con maquillaje se ve espectacular… ¡al natural su belleza sale a relucir al máximo! Ese es el caso de Claudia Álvarez, quien causó todo un furor en sus redes -y conquistó algunos corazones- al compartir una imagen en la que aparece de lo más radiante -e incluso con unos años de menos-.

La famosa de 37 años publicó una selfie en un bikini blanco, con el pelo despeinado y de lo más feliz presumiendo una sonrisa discreta pero bastante auténtica. “#SinMaquillaje #SinFiltro #BuenaLuz”, comentó en dicha publicación que en pocas horas alcanzó más de 79 mil ‘me gusta’.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

Y aunque Claudia suele usar looks femeninos -y nada cargados-, la famosa logró una apariencia de menos edad al no usar ni una gota de maquillaje. Esto no pasó desapercibido a los ojos tanto de fans como de amigos, quienes llenaron la publicación de halagos a su belleza, además de aplaudirle su esencia auténtica así como natural por la que tanto se caracteriza.

Pero… ¿cuál es el secreto de la mexicana para mantenerse más joven que nunca? Además de su alimentación balanceada, la famosa es toda una deportista, al hacer atletismo, natación y participar en maratones de forma recurrente.

Eso sí, la clave de la actriz también es meditar y nutrir su esencia de forma holística como bien lo reflejó en su último viaje a Yucatán, en donde disfrutó de la naturaleza junto con varias amigas. “Tu dieta no es solo lo que comes. Es lo que miras, lo que escuchas, lo que lees, las personas con las que te relacionas. Debemos tener en cuenta cada cosa que incorporamos a nuestro cuerpo tanto emocional, como espiritual”, contó en una impactante imagen en la que aparece bajo un árbol -el cual abrazó después-.

VER GALERÍA