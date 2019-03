La rutina con la que Jennifer Aniston logra un cutis de porcelana

Evitar las arrugas… ¿desde casa? ¡Aunque pueda sonar como algo imposible, así lo ha logrado Jennifer Aniston! Y después de mantener su rutina en secreto por mucho tiempo, la famosa reveló todo lo que hace, detalle a detalle, para lucir de 40 -o menos- a los 50.

Eso sí… debes de cancelar cualquier plan que tengas el domingo pues la famosa admite que es el día en el que se consiente y dedica todo su tiempo para cuidarse. "El domingo es mi día de spa. Usualmente me hago un mini facial en el que solo me exfolio muy bien, me pongo una mascarilla y luego me pongo una crema nocturna. Me la dejo toda la noche y me levanto con la piel hidratada, brillante y luminosa”, contó a InStyle.

Pero... ¿por qué las cremas de noche son tan importantes? Todo gracias a que sus ingredientes así como composición están creadas para que trabajen mientras duermes, sin que tengas que preocuparte de nada. El elixir de Jennifer tiene vitamina B3, extracto de soya y ácido hialurónico que mejoran el tono de piel -emparejándolo-, eliminan las manchas, cansancio y arrugas. Además, este producto es para todos los tipos de pieles, pues es no comedogénico, hipoalergénico y libre de aceites.

Jennifer también ha confesado que, cuando quiere tratar su cutis de manera intensa, se realiza faciales con láser y ultrasonido, los cuales son perfectos para tonificar la piel y darle un efecto lifting. Y como eres lo que comes, la actriz también complementa su resplandor con una dieta libre de comida chatarra en la que solo puede comer 1700 calorías -proteínas y vegetales en su mayoría-.

Y tú… ¿te animas a probar el secreto más reciente de Jennifer?

