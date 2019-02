¡Más corto que nunca! El nuevo look de Michelle Salas

¡Siempre es un buen momento para cambiar de look! Así lo demostró Michelle Salas, quien tomó tanto a sus fans como a seres queridos y amigos por sorpresa al despedirse de su larga y rubia cabellera para darle un giro a su apariencia con un corte de lo más moderno.

¿El look del que todos hablan? Un corte lob -o long bob como los estilistas lo conocen-, el cual presumió en su cuenta de Instagram de la forma más sexy que podía hacerlo: en una bata de baño -sin nada abajo-, mientras disfruta de una copa de vino y la vista del mar de Miami, en donde se encuentra actualmente. "La vida es muy corta como para tener un pelo aburrido. ¡Viva el cambio!", comentó en dicha publicación.

Eso sí… aunque la socialité de 29 años está encantada con su nuevo y fresco look, reveló que no sabe cómo lo peinará para sus eventos especiales. “Ahora que ya saben el estado actual de mi melena, es la primera vez que me peinó con este pelo tan corto. […] Necesito de su ayuda. Creo que mañana me lo dejaré lacio pero hoy me lo voy a ondular”, expresó en sus historias de Instagram en las que presume el antes y después de rizar su melena.

Y si te habías sorprendido por el diminuto corte de Michelle, te tenemos una noticia y esa es que la famosa no parará ahí… pues piensa despuntárselo incluso más. “Creo que me voy a ir más corto pero un pelín, unos dos o tres dedos. Lo único que no sé cómo peinarme”, confesó con emoción así como diversión. ¿Lo cierto? Es que con este corte, la blogger luce más estilosa que nunca… ¡e incluso más joven de los años que tiene! A ti… ¿qué te pareció su inesperado cambio?

