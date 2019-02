¡No me operé la nariz! Kim Kardashian acaba con sus críticos

Podrá someterse a tratamientos láser o incluso faciales de sangre… pero si algo no ha hecho, ¡es operarse la nariz! Así lo afirmó Kim Kardashian, quien al escuchar constantemente los rumores de una supuesta cirugía, decidió alzar la voz y revelar la verdad de una vez por todas.

Y sin comprender cómo surgieron las especulaciones detrás de este cambio en su rostro, la socialité de 38 años confesó que los únicos tratamientos a los que ha recurrido son al bótox así como faciales en los que el factor estrella es el láser. “Nunca me operé la nariz. Todo el mundo pensaba que lo había hecho y dije esperen a que tenga hijos porque tus facciones reales salen a la luz”, confesó en la clase que impartió junto a su amigo, el maquillista Mario Dedivanovic en Los Ángeles.

Kim incluso profundizó su gran revelación en todas sus redes, al afirmar que si este rumor fuera cierto, sus hijos tendrían una nariz diferente a la que ahora presumen. “Solía decir ‘Verán cuando tenga hijos, tendrán la misma nariz que yo’”, puso en su Twitter.

¿Lo curioso? Es que además de revelar que su gran secreto para modificar su rostro es el maquillaje de contorno, Kim admitió que uno de sus grandes secretos para mantenerse joven así como radiante es no sonreír. "No quiero sonreír [para los paparazzi]. Incluso si fuera más segura de mí misma, no siento que sea ese tipo de chica que sonría en cada foto. Eso cambiaba mi humor; cambiaba quién era; cambiaba mucho mi personalidad”, comentó en C Magazine. Y tú… ¿crees que la famosa se sometió un cambio o el tiempo -y el maquillaje- han sido sus grandes aliados?

