Ariana Grande alza la voz contra las críticas hacia su polémico tatuaje

Con un tatuaje mal hecho… ¡y sus fans no están ayudando en este mal momento! Ese es el caso de Ariana Grande, quien presumió su nuevo arte de lo más emocionada, sin imaginarse que en cuestión de segundos se convertiría en el blanco de todas las miradas por un peculiar error en éste.

¿El tatuaje del que todos hablan? Uno que la famosa de 25 años se hizo en la mano izquierda inspirado en su nueva canción, 7 Rings. Y aunque esto era lo que supuestamente debía de decir en kanji japoneses, sus fans de inmediato notaron que había una falla en estos, convirtiéndolo en la palabra shichirin, la cual significa pequeña parrilla de carbón.

Tras las mil y un críticas a este arte, Ariana admitió que había omitido algunos caracteres sin saberlo. “Dolió muchísimo pero de todas formas se ve bien. No habría durado otro símbolo pero este lugar se descarapela mucho y no durará entonces si lo extraño mucho, tendré que sufrirlo todo la próxima vez", comentó en su cuenta de Twitter.

¿Lo peor? Es que para remediarlo, Ariana volvió a tatuarse, agregando dos símbolos más. "Un poco mejor. Gracias a mi tutor por ayudarme. Y a mi doctor por los shots de lidocaína (no es broma). RIP pequeña parrilla de cabrón. Te extraño. De hecho realmente te quise", contó la cantante, quien ahora tiene la frase dedo de parrilla.

Y aunque Ariana aguantó los comentarios negativos de sus fans -e incluso de los que no lo son-, la cantante no pudo quedarse callada ante la propuesta de Laser Away, marca que le ofreció 19 millones de pesos para quitarle dicho tatuaje. ¿Su respuesta? “Les doy 19 millones a todos para que me dejen en paz”, expresó, algo que de inmediato despertó los aplausos de sus seguidores, esto en señal de apoyo. ¿La enseñanza de Ariana? ¡No tatuarte en un idioma desconocido! ¿O tú qué piensas?

