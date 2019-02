Emily Ratajkowski y su rutina nocturna para rostro de 15 mil pesos -que está en boca de todos-

Tener una piel de modelo es posible… ¡pero hay que pagar por ello! Así lo dejó en claro Emily Ratajkowski, quien por fin reveló uno de los mejores secretos guardados al contar paso a paso su rutina nocturna con la que logra una piel perfecta -pero para la que tienes que ahorrar o romper el cochinito-.

Uno de sus pasos resulta bastante curioso, pues la famosa de 27 años combina dos exfoliantes -uno que es especial para hombres-. "Uso exfoliante de aceite de árbol de té y también uso el exfoliante de Kiehl's que de hecho es para hombres, es muy bueno”, confesó a The Coveteur. Para su día a día, Emily usa un limpiador de esa misma marca, pero haga lo que haga, lo importante es desmaquillarse la piel por completo.

"No importa qué tan loco esté mi día, siempre me tomo el tiempo para mi piel. Me desmaquillo, hago un poco de exfoliación y depende de lo que hago, uso productos diferentes", dijo Emily en dicha entrevista. Pero… ¿cuál es su secreto para una piel libre de arrugas? Usar productos con vitamina A o retinol, como uno de sus favoritos: el suero de Joanna Vargas, Super Nova.

Otra de sus predilectas para combatir la piel seca es la crema de Barbara Sturm, así como el aceite de rosa negra de Sisley, las cuales aplica en la noche y para el día, su piel luce radiante. Además, la modelo también reveló que ama todos los productos de la marca By Terry, los cuales se enfocan en el brillo de la piel -y suelen costar arriba de mil 500 pesos-.

Eso sí… aunque suena como una rutina bastante sencilla la famosa gasta 15 mil 409 pesos por todo su lujoso kit, un precio que podría sonar excesivo pero que sin duda vale la pena. Y tú… ¿te animas a probarlo?

