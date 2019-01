Los 3 alimentos que Candice Swanepoel evita antes de una sesión de fotos -o un desfile de Victoria's Secret-

El secreto para lucir bien en las fotos no está en el maquillaje -o en el retoque digital-… ¡sino en lo que comes! Y por muy raro que esto podría sonar, así lo afirma el ángel de Victoria’s Secret, Candice Swanepoel, quien evita dos ingredientes -a toda costa- antes de tener una sesión o un desfile de la marca.

¿El primero? No comer absolutamente nada de sal pues este condimento promueve la hinchazón, algo que según la modelo se nota en fotos -no por nada, este ingrediente es conocido por ser ‘veneno para el cuerpo’-. "Reduzco mi consumo de sal y sodio como la salsa de soya, por ejemplo", confesó a Vogue France.

El segundo alimento que evita es comer cualquier cosa con trigo en el desayuno, optando mejor por algo mucho más rico así como nutritivo: un smoothie, al cual le agrega polvo de colágeno o frutas ricas en antioxidantes -como las moras azules-. Los batidos también son perfectos para mantenerte saciada durante todo el día, así como para antes de hacer ejercicio.

Y la última cosa que la sudafricana de 30 años no solo evita sino que dejó de consumir desde hace mucho es el café, una bebida que también está prohibido para otras famosas como Jennifer Lopez, el cual a pesar de ser un diurético natural, podría causar inflamación abdominal en algunas personas. "Aunque fue difícil al principio, dejé de tomar café por completo y ahora que no soy dependiente, me siento con más energía sin que ésta crezca o baje”, reveló.

Ahora ya lo sabes… si quieres deslumbrar en tu próxima mini sesión de fotos improvisada, ¡elimina estos 3 ingredientes por completo -o solo unos días antes! ¿Te animas a hacerlo?

