El dramático #10YearChallenge de Kendall Jenner

¡Mucho puede cambiar en 10 años! Y eso lo sabe muy bien Kendall Jenner, quien tomó a millones por sorpresa al sumarse al reto viral del momento llamado #10YearChallenge, en el que mostró su larga lucha con el padecimiento que la ha atormentado durante mucho tiempo: el acné.

¿La foto de la que todos hablan? Un collage que compartió a través de sus historias de Instagram en el que puso dos fotos de ella en 2009 en las que sin duda su acné era visible -aunque la famosa estuviera usando maquillaje-. “Tenía 13 y todos los días regresaba a mi casa llorando porque la gente veía mi piel”, reveló.

Este reto -que consiste en publicar una foto de hace 10 años y otra del 2019-, sin duda despertó sentimientos encontrados para la supermodelo de 23, pues a pesar de ser uno de los desafíos más grandes para ella, Kendall desea crear conciencia en torno al acné y a las inseguridades que éste causa.

“Mientras que hay problemas más grandes en el mundo, sufrir de acné para mí fue debilitador. Es algo con lo que me tuve que enfrentar desde adolescente y me ha causado sentirme ansiosa, impotente e insegura. Como humanos, no creo que compartimos nuestras inseguridades lo suficiente porque vivimos en un tiempo en el que ser perfecta es la norma. Hacemos una curadería de nuestra vida en línea y elegimos los momentos más bonitos para publicar. Me gustaría mostrar a la generación más joven que no todo es perfecto. Sentirme insegura por mi acné me fortaleció, pero jamás me gustaría que nadie tuviera este sentimiento. […] Ha sido un camino largo pero me emociona cómo está mi piel ahora. Nunca pensé que llegaría el día en el que me sentiría segura publicando una foto sin maquillaje”.

¿Lo mejor? Es que, para Kendall, el paso del tiempo la transformó de manera positiva, al eliminar por completo su acné como bien lo demostró con una foto actual que subió, en la que aparece al natural, con una toalla en el pelo -y sin imperfecciones-. “Ayer mientras grababa sin maquillaje”. Sin duda, ¡Kendall le dio un significado importante y trascendental a este peculiar reto! A ti… ¿qué te pareció el cambio de la supermodelo?

