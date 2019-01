¡Más corto que nunca! El nuevo look de Naomi Campbell que está en la mira

¿Es o no es? Eso es lo que muchos se preguntaron al ver llegar a Naomi Campbell a la Semana de la Moda de Hombres en París, en donde se convirtió en el centro de todas las miradas no solo gracias a su imponente belleza así como altura, sino por presumir un look jamás visto.

Y es que lejos de lucir su característica cabellera larga -así como extra lisa-, la británica de 48 años llegó con paso decidida en un saco beige y vestido de cuello alto con holanes de Louis Vuitton, el cual resaltó su pelo corto y rizado -un look que no había probado, hasta ahora-. "¡Lo hiciste otra vez! Felicidades Virgil Abloh por este hermoso show”, comentó la supermodelo en una foto que compartió en sus redes, en la que aparece de lo más feliz durante el desfile de hombres de la colección otoño 2019 que presentó la firma francesa.

A solo minutos de presumir su corte, la famosa causó todo un furor entre sus fans y amigos como Yolanda Hadid, Doutzen Kroes y más, quienes halagaron el radical cambio de look de la modelo. Y es que desde hace décadas, la famosa había mantenido un pelo largo así como brillante en tono negro azabache, algo que cambió con este giro, al no solo tener rizos, sino luces tenues en castaño claro.

La imagen ganó más de 50 mil ‘me gusta’, además de hacer que su apariencia fuera más fresca y divertida que nunca, gracias a sus ondas definidas, con mucho volumen así como brillo único, con inspiración de la época de los 70. Y tras disfrutar el show, Naomi salió mientras sonreía a todos los paparazzi que la esperaban, demostrando que tenga el pelo corto o largo, lo que importa no solo es la belleza, ¡sino la actitud! A ti… ¿qué te pareció la pequeña transformación de la famosa?

