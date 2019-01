¿Con láser? El secreto de Michelle Salas para eliminar el vello -y sus beneficios-

¡Reducir el crecimiento del vello es posible! Y eso lo sabe muy bien Michelle Salas, quien reveló su sencillo truco para eliminarlo paulatinamente, el cual lejos de las mil y un creencias que hay en torno a éste, es muy benéfico para obtener resultados rápidos.

¿Su truco? Depilarse con láser como bien lo mostró en una historia de Instagram en la que aparece lista para su sesión -eso sí, usando los accesorios correctos para protegerse de estos rayos- en el centro Romeo & Juliette ubicado en Nueva York, el cual se ha especializado en este método desde hace más de 18 años, como lo afirman en su cuenta de Instagram.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

Pero… ¿por qué es mejor depilarse con láser en vez de recurrir a la cera o cualquier otro método? Además de tener una duración mucho más larga, el láser no daña tanto a la dermis como lo hacen otros tratamientos -y no es tan doloroso, un detalle que sin duda es apreciado para quienes tienen piel sensible-.

Lo mejor es que si eres de las que padecen del conocido ‘vello enterrado’, el láser no solo lo elimina sino también previene el crecimiento irregular de estos. Eso sí… las únicas cosas a tener en cuenta es hacerlo con un profesional y consultar antes con tu dermatólogo si eres candidata a esto -o qué medidas debes tomar para potenciar los beneficios así como resultados-. Ahora sí, ¡ya puedes prepararte desde ahorita y tener una piel perfecta -así como libre de vellitos- como la de Michelle en tus próximas vacaciones! ¿Te animas a probar este tratamiento?

VER GALERÍA