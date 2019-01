El sencillo truco de Jennifer Lawrence para acelerar su metabolismo y adelgazar

Adelgazar tiene su truco… ¡y la famosa que lo conoce es Jennifer Lawrence! Y más que una dieta, el secreto de una de las figuras más envidiadas de Hollywood consiste en una bebida no solo fácil de hacer, sino de lo más accesible para el bolsillo -y que seguro ya tomas-.

¿Su elixir de belleza? Por más sencillo que pueda sonar, es tomar café por ayunas, una bebida conocida por sus propiedades diuréticas, además de acelerar el metabolismo -algo que por ende promueve la pérdida de peso-. “Tomo café. Luego me lavó los dientes. Me pongo bloqueador. Luego salgo con mi perro a caminar por el parque”, comentó a Harper’s Bazaar US.

Eso sí… hay una cosa que sí podemos envidiarle a Jennifer y eso es que no sigue una dieta para lograr sus espectaculares, pues la famosa deleita sus antojos -con moderación, claro está-. ¿Su otro truco? Dividir su rutina de ejercicio diaria en dos partes: la primera de cardio y la segunda de pilates, un método que no solo ayuda al bienestar de la columna, sino también a mejorar la postura así como a tonificar -hasta esos músculos que no conocías que tenías-.

"Realmente me gustaría ser más saludable. No tomo vitaminas y me alimento como un huérfano de 11 años. ¡Pero hago ejercicio! Hago pilates y corro. [...] Pippi (su perro) toma su baño de avena cada tres semanas. Y hace más ejercicio que su mamá", comentó con diversión a dicha publicación.

Y tú… ¿te animas a probar el sencillo secreto de Jennifer para lograr tus metas este 2019?

