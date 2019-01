Kylie Jenner y la foto de su abdomen de la que todos hablan

Con ese abdomen, ¡ni parece que tiene una hija! Ese es el caso de Kylie Jenner, quien a casi un año de darle la bienvenida a su primogénita, Stormi Webster, la socialité de 21 años no solo ya recuperó su figura post parto, sino que luce mejor que nunca como bien lo demostró en una foto -que causó todo un furor en redes-.

¿La imagen de la que todos hablan? Una que la famosa se tomó frente a un espejo -en lo que parece ser el camerino de una sesión de fotos-. La menor del clan Kardashian-Jenner aparece tocando un mechón de su cabellera platinada, presumiendo su abdomen con cuadritos así como su micro cintura.

Con solo minutos de haberla publicado, Kylie consiguió más de 3 millones 641 mil ‘me gusta’ en dicha publicación, además de muchos halagos tanto de famosos como de fans, quienes destacaron sus curvas pronunciadas, abdomen plano y también look de maquillaje.

¿Lo cierto? Es que después de dar a luz a la tierna bebé a principios de febrero del año pasado, la famosa de inmediato recuperó su figura y no solo por el buen metabolismo que posee, sino también a otros factores como la edad, además de mantenerse activa en todo momento.

Eso sí… otra de las claves que pudieron influenciar su pérdida de peso fue dejar los lácteos -o tratar de evitarlos-, esto por un padecimiento que descubrió recientemente, además de no tomar nada de alcohol. "No me di cuenta que era intolerante a la lactosa. Amo el queso y todo eso, entonces estoy furiosa”, comentó a E!. Ahora sí que… ¡a seguir la no-dieta de Kylie!

