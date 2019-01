El maquillista de Angélica Rivera revela lo que sentía la ex Primera Dama de las críticas

¡Nadie es inmune a los comentarios negativos! Esa fue la confesión que hizo Alfonso Waithsman de Angélica Rivera, y es que después de vivir junto a ella muchos momentos decisivos en el pasado sexenio, el maquillista de la ex Primera Dama se sinceró como nunca y reveló el sentir de la mexicana durante la presidencia de Enrique Peña Nieto.

Y aunque Angélica siempre demostró un temple de acero, uno de los maquillistas favoritos de otras famosas como Galilea Montijo y Thalía reveló que la actriz de 49 años sí tuvo instantes en los que algunos comentarios lastimaron su persona. “Es muy humano que te duela lo que dice la gente. Definitivamente, nadie es inmune a un mal comentario”, confesó en una entrevista al programa de ¡Suelta la Sopa!

VER GALERÍA

Eso sí… el maquillista reveló que en todo momento estuvo junto a ella, algo que unió su relación amistosa la cual no solo inició en el pasado sexenio, pues Alfonso admitió que desde hace muchos años se ha encargado de la imagen de Angélica -un papel que espera siga desempeñando en un futuro-.

“Yo he trabajado con la señora Angélica antes, durante y espero que después también. (Risas) Tengo muchos años trabajando con ella. No es que haya trabajado este sexenio con ella, específicamente, lo he hecho desde antes. Y seguramente, cuando me necesite, ahí voy a estar”, agregó Waithsman.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

¿Lo curioso? Es que, a pesar de que varios rumores apuntan a que Angélica desea regresar a la actuación, el profesional del maquillaje así como de cambios de look afirmó con seguridad que no piensa que ese sea el caso de la mexicana, quien es conocida por sus papeles en Destilando Amor, La Dueña y Mariana de la Noche.

“Yo creo que cuando se termina un ciclo, una novela o lo que sea, pues bueno, hay cambios. Yo creo que el tiempo lo dirá, a lo mejor ella lo asimilará para ver qué es lo que decidirá hacer en el futuro”, finalizó el experto, quien siempre se caracterizó por crear looks naturales -pero muy sofisticados- en Angélica, distinguiéndose por unos labios con efecto gloss, contorno suave así como smokey eye con pestañas extra largas.

VER GALERÍA