¡Qué cambiazo! Natalia Téllez y el nuevo look -del que todos hablan-

Estrenando casa, proyectos, estatus sentimental… ¡y hasta el look! Así lo demostró Natalia Téllez, quien al parecer decidió comenzar una nueva etapa en su vida con el pie derecho, despidiéndose de su pelo corto que tanto la caracterizaba por un peinado de lo más largo así como con mucho volumen.

¿La mejor manera de presumirlo? A través de su cuenta de Instagram, en donde publicó una foto en la que aparece frente a un espejo con una cabellera larga y extremadamente lisa, la cual peinó con un turbante negro de terciopelo. “Nueva casa, nuevos proyectos, nuevo pelo, nuevo todo... Menos mi Güero, que así como está, es perfecto”, comentó la conductora de 33 años.

Eso sí… aunque la famosa le dijo adiós a su corte estilo bob, siguió conservando su fleco, el cual peinó hacia los lados. Y solo segundos después de publicar la foto, los halagos tanto de amigos como de sus fans no se hicieron esperar, aplaudiendo no solo su nuevo look sino figura de lo más estilizada, la cual resaltó gracias a una ombliguera así como unos pantalones azules acampanados de pana -que dejaron ver su abdomen plano y con cuadritos-.

En la imagen que tuvo más de 152 mil ‘me gusta’ también se puede apreciar la nueva casa de Natalia, la cual se caracteriza por un diseño minimalista, además de estar adornada con flores y un cuadro de tonos vibrantes.

¿Será su nueva soltería uno de los tantos motivos por los que Natalia también decidió cambiar su look? Podría ser… pero lo cierto es que la famosa está disfrutando al máximo estos momentos en su vida, tras su rompimiento con el comediante Chumel Torres, una relación que duró casi un año.

“Decidimos seguir cada quien por su lado, mejor decirlo de una vez para evitar luego especulaciones, ya estoy soltera", confesó a TV Notas hace algunos días, sorprendiendo a miles de sus fans con esta inesperada confesión. ¿Lo cierto? Es que con pelo corto o largo, ¡Natalia siempre luce sensacional!

