Uno de los problemas de piel más grandes de Kim Kardashian ha vuelto

¡No otra vez! Seguro eso fue lo que dijo Kim Kardashian al descubrir que el padecimiento que más la ha afectado durante gran parte de su vida está de regreso… y ahora no solo en sus piernas, sino que esta vez también en su cara como lo mostró en un video reciente.

Y es que después de hacer mil y un tratamientos para reducir la psoriasis de sus piernas con un éxito rotundo -el lugar en donde más le afectó este padecimiento-, tal parece que la época decembrina la ha estresado un poco, al sincerarse y mostrar sus marcas en parte de su frente, durante un tutorial para lograr su look navideño.

La socialité de 38 años aparece sin maquillaje con rastros de este padecimiento, el cual no se sabe porqué surge pero produce pequeñas escamas en la piel. “Pueden ver que tengo psoriasis en mi cara. Me está saliendo en la cara. Quien sea que me está estresando necesita dejarme en paz”, comentó en el tutorial de Vogue USA.

Kim comenzó hidratando su piel, aplicando su base La Mer con una brocha MAC estilo kabuki, la cual posee desde hace 12 años -algo que muchos dermatólogos podrían desaprobar-. Tras esto, la socialité delinea sus cejas con un lápiz y luego pone corrector de su propia marca en sus imperfecciones así como ojeras.

La famosa sigue con un contorno en crema en pómulos, debajo del mentón y con ese mismo maquillaje rodea sus labios. Kim sigue con sus ojos recreando un smokey eye y difuminando un poco de sombra negra por debajo del ojo. Tras esto, aplica una sombra clara debajo de la ceja para iluminar su mirada, luego una sombra rosa metálica en el centro y finalmente una plateada con el dedo. El siguiente paso es delinear la parte baja con un lápiz negro y enchinar las pestañas, confesando que a pesar de lo que muchos dicen, éstas son reales -y no postizas-. ¿Su rímel favorito? Hypnôse de Lancôme o Legendary Lashes de Charlotte Tillbury. El toque final es aplicar polvo iluminador debajo de sus ojos. “La clave para eliminar mis ojeras armenias”.

En los últimos pasos, Kim delinea sus labios en un tono muy oscuro -pues está obsesionada con la moda de los 90-, para luego aplicar un lipstick en tono nude, gloss, su rubor favorito -Orgasm de Nars-, e iluminador en polvo que aplica en el centro de su nariz, arriba del arco de cupido y arriba de sus pómulos.

Y tú… ¿te animas a recrear el look de Kim para estas fiestas?

