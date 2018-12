Eiza González y el peculiar peinado que está en boca de todos

Hay peinados halagadores… ¡y el más reciente de Eiza González! Así lo demostró la mexicana, quien no solo resaltó su belleza sino su altura, elegancia y hasta facciones de lo más definidas con uno de sus looks más radicales así como novedosos que ha usado hasta el momento.

¿El look del que todos hablan? Uno que la famosa de 28 años eligió para un evento de su película más reciente llamada Welcome to Marwen, en donde arrasó al acaparar todas las miradas en uno de sus outifts más elegantes y clásicos compuesto de una blusa de seda lila con lunares, saco en color marfil, maquillaje natural -pero ultra femenino-, y el peinado estrella: una coleta alta que al mismo tiempo también era una media cola.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

Y aunque podría sonar como un peinado extraño -así como bastante difícil de lograr-, este look resulta de lo más sencillo pues solo se debe de hacer lo siguiente: dar volumen a tu pelo creando ondas suaves para primero hacer una coleta de lo más alta. Luego, divide tu pelo en dos y crúzalos para después amarrar esta parte con un broche con figura o listón -algo ideal para potenciar la feminidad así como sofisticación de cualquiera-.

“Pelo de muñeca para una película de muñecas”, comentó Eiza en una imagen que compartió en sus historias de Instagram. Pero… ¿en qué radica el éxito de este peinado? No solo por ser tan innovador -al combinar dos estilos en uno-, sino también gracias a su discreto crepé, el cual es un buen truco para aumentar la altura así como a definir mucho más las facciones.

¿Lo mejor? Es que, para realizarlo, solo te tardas 20 minutos. Y tú… ¿te animas a probarlo para tu próximo evento especial?

VER GALERÍA