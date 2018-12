Jennifer Aniston y el vestido -de 79 mil pesos- con el que mostró que la edad solo es un número

Entre más pasa el tiempo… ¡más joven se ve! Ese es el caso de Jennifer Aniston, quien tomó a todos por sorpresa al asistir a un evento en Los Ángeles, en donde no solo presumió una figura tonificada, sino un cutis de lo más terso, lozano y libre de arrugas.

Y con el carisma que tanto la caracteriza, la famosa se apoderó de la alfombra roja de su nueva película de Netflix llamada Dumplin, a la cual decidió llegar con un mini vestido negro con lentejuelas así como mangas acampanadas de Stella McCartney, resaltando no solo sus curvas sino cuerpo estilizado pero sobre todo piernas de impacto.

Pero, si su figura se convirtió en el centro de todas las miradas, más su rostro, esto al lucir una piel tersa, sin muestra de arrugas o líneas de expresión y luminosa, aparentando menos edad de los 49 años que posee. Jennifer potenció su brillo al llevar su cabellera rubia suelta y peinada en ondas suaves, además de elegir un maquillaje bronceado y bastante natural, algo que se ha convertido ya en su sello personal.

Eso sí... el gran secreto de la actriz para ganarle la batalla al tiempo -así como a la gravedad- consiste en una serie de tratamientos, faciales con radiofrecuencia y ultasonido así como una dieta rigurosa que sumados dan el monto de más de 1 millón de pesos, una exorbitante suma que paga a cada año para mantenerse joven y espectacular.

A pesar de que este vestido podría parecer sencillo a primera vista, la pieza tiene un costo de 79 mil 459 pesos aproximadamente y no es para menos pues además de haberse creado en Italia, el look diseñado por Stella -quien hizo el segundo vestido de novia de Meghan Markle- está hecho de chifón y seda. A ti… ¿qué te pareció el look de Jennifer? ¿Crees que acertó con su elección?

