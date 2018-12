¿Ojos azules? El look de Danna Paola del que todos hablan

Hay cambios de look que sorprenden… ¡y el nuevo de Danna Paola! La famosa causó todo un revuelo en las redes al publicar una foto en la que no solo posó de lo más sexy así como atrevida, sino en la que también luce una apariencia un poco diferente.

¿La imagen que está en la mira? Una que compartió en su cuenta de Instagram en la que aparece de cuclillas con una sudadera rosa que usó como vestido así como unas botas arriba de la rodilla y medias de red transparentes, las cuales dejaron ver sus tonificadas piernas de una forma sexy y moderna. “Jugando un poquito”, comentó la cantante de 23 años.

Aunque el look llamó la atención de muchas, más lo hizo un pequeño pero gran cambio en el rostro de la mexicana, quien pasó de tener ojos cafés a una mirada azul. De inmediato, los comentarios en dicha imagen no se hicieron esperar, algunos mostrando su sorpresa ante el cambio mientras que otros halagaban su belleza, la cual sobresale en cualquier tono de ojos.

Y a pesar de que Danna no reveló el secreto o la razón del cambio en su mirada, sin duda éste fue producto de la magia de los pupilentes, los cuales sin duda le dieron una apariencia diferente a la actriz de Élite, quien lo complementó con una sombra rosa así como una coleta alta.

Eso sí… esta no es la primera vez que la famosa paraliza las redes cambiando -ligeramente- su look, pues hace algunos días, Danna publicó otra foto en la que aparecía con pecas en las mejillas, un rasgo que no había mostrado antes -y que tampoco presumió después-. Y a ti… ¿qué te pareció el ligero así como momentáneo cambio de la cantante -con el que causó furor-?

