El muy curioso secreto de Kate Beckinsale para lucir joven

Para lucir bella y joven… ¡se vale de todo! Al parecer ese es el lema de Kate Beckinsale, quien después de las mil y un preguntas de sus fans para saber cómo conserva su piel libre de arrugas -a sus 45 años-, decidió contar el peculiar secreto con el que retrasa al tiempo así como a la gravedad.

¿De qué se trata? De un facial creado por la popular especialista en piel, Georgia Louise aunque, eso sí… no es apto para quienes son muy especiales con ciertos ingredientes, y es que el activo principal es sacado del prepucio de los bebés coreanos recién nacidos.

"Después de un vuelo largo, me gusta acostarme y ser cubierta con la mascarilla líquida de prepucios clonados. Francamente, ¿a quién no le gusta? Es increíble”, confesó la británica en una imagen que compartió en su cuenta de Instagram, la cual borró horas después y todo por la cantidad de comentarios negativos que recibió con este particular tratamiento.

Pero… ¿en qué radica el éxito de dicho facial? Éste consiste en un peeling químico acompañado de micro-agujas para ayudar a que las células madres y aminoácidos penetren en la piel y favorezcan la creación de colágeno con el factor de crecimiento epidérmico, el cual es sacado del prepucio de bebés coreanos recién nacidos -sí, así como lo leíste-. “El factor viene de las células del progenitor que se le quita a los bebés coreanos recién nacidos durante la circuncisión para después clonarse. Ayuda a generar colágeno y elastina”, confesó Georgia Louise a People.

¿Lo curioso? Es que no es la primera en unirse a esta tendencia -la cual tiene un costo de 13 mil 167 pesos- pues otras famosas como Sandra Bullock y Cate Blanchett también juran por el extraño así como costoso elixir de la juventud. Ahora… la verdadera pregunta es: ¿te atreverías a probarlo?

