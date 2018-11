Anne Hathaway y su radical cambio de look -que está en boca de todos-

¿Eres tú? Eso es lo que muchos se han preguntado al ver la nueva -y peculiar- apariencia de Anne Hathaway, quien fue captada de lo más risueña caminando por las calles de Nueva York en uno de sus looks más coloridos… y sin duda, ¡en una faceta jamás ante vista!

Con el carisma así como brillo que tanto la caracteriza, la actriz de 36 años parecía bastante feliz y divertida dando un tour por La Gran Manzana, acaparando todas las miradas por su abrigo rosa con detalles de piel y top de lentejuelas que decidió combinar -para sorpresa de muchos- con una falda tableada amarilla así como botas negras.

Pero si eso sorprendió tanto a su fans como a la gente que pasaba por ahí, más lo hizo su apariencia pero sobre todo su cabellera, la cual pasó de ser café oscura -tono que siempre había usado-, por un pelirrojo de lo más brilloso, el cual peinó en capas y con ondas suaves.

¿Lo bueno para muchos -y malo para otros-? Es que este nuevo look de Anne solo será temporáneo, pues la importante razón detrás de éste es la nueva película que protagonizará la famosa llamada The Last Thing He Wanted in Puerto Rico, la cual es producida por la famosa plataforma de Netflix y contará también con la participación de Ben Affleck y Willem Dafoe.

Y a ti… ¿qué te pareció el arriesgado nuevo look de Anne? ¿Crees que debería quedarse con ese tinte después de que termine la película?

