Odalys Ramírez revela el tratamiento que de verdad eliminó su celulitis

De todos los tratamientos anticelulíticos que probó… ¡solo uno fue el más efectivo! Así lo afirmó Odalys Ramírez, quien después de recibir mil y un preguntas de sus fans por su espectacular y estilizada figura, la famosa decidió revelar su peculiar truco.

¿El tratamiento que está en boca de todos? Una fusión de carboxiterapia y cavitación, los cuales no son nada invasivos para el cuerpo. “Yo soy muy de la corriente naturista. He visto tantos casos de rellenos mal puestos, de bótox mal aplicado que la verdad le tengo pánico a todos estos tratamientos que son muy invasivos e intrusivos con el cuerpo. La naturaleza es sabia, la naturaleza es perfecta, pero de repente hay que darle una ayudadita”, comentó en su vlog de Youtube.

Pero... ¿de qué van? El primero consiste en inyecciones de dióxido de carbono las cuales disminuyen no solo la flacidez, sino la celulitis, grasa e incluso estrías o mala circulación. Por otra parte, la cavitación consiste en aplicar ondas de ultrasonido en algunas partes del cuerpo para eliminar la cantidad de líquido acumulado. ¿Lo único malo? Es que, según la conductora de 34 años, el primer tratamiento duele un poco… pero los resultados son muy buenos y visibles de inmediato.

“[La celulitis] Es un padecimiento que tengo desde que me hice puberta. Es algo con lo que he tenido que lidiar toda mi vida y después de ser mamá, todavía más porque estas cosas se intensifican. […] La verdad, del 1 al 10, sí duele como un 5 o un 6. ¿Vale la pena? ¡Vale toda la pena! ¡Cómo arde la carbo! Arde rico porque se siente ese punto en el que está explotando y quemando la grasa pero ya me dieron dos pelotitas para canalizar mi dolor”, expresó mientras se realizaba el tratamiento.

Eso sí… la famosa recomienda estos tratamientos en días alejados a la menstruación pues podría doler mucho más. Además, es necesario hacerlo con un profesional para que valore antes la salud de tu figura. “Una semana antes, una después o cuando les esté bajando, no vayan a hacerse este tratamiento porque créanme, van a sufrir”.

Y tú… ¿te animas a probar la combinación perfecta para eliminar la celulitis como Odalys?

