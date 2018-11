Michelle Salas revela los 3 -ricos- desayunos con los que se mantiene fit

¡Eres lo que comes! Y nadie sabe mejor esto que Michelle Salas, quien después de mil y un incógnitas sobre su dieta, reveló que uno de sus mejores trucos para mantenerse delgada -sin morir de hambre- es comer mucho en el desayuno y muy poco en la cena, eso sí, con recetas ricas pero también saludables, como lo mostró en el canal de HOLA!4U

¿El primer desayuno? Una sincronizada que hace con tortillas de harina de coco, queso sin lactosa, y jamón de pavo. Para la salsa, la famosa pone en un sartén un jitomate rojo, un chile serrano, cebolla y sal con ajo para después licuarlo y ponerlo arriba, agregando un ingrediente que además de ser uno de sus favoritos, es bastante saludable para la piel y pelo: aguacate en rodajas.

Para el segundo desayuno, Michelle mostró una receta dulce compuesta de waffles -ya preparados- de trigo sarraceno y libres de glúten. Después de calentarlos pone mantequilla de aceite de oliva y reducida en grasa, moras azules y mermelada de frutos rojos. Para acompañar -y equilibrar el paladar-, la famosa opta por tocino de pavo. “Es para esos días en los que te levantas y quieres estar en pijama todo el día. Perfecta para lo sábados o domingos”.

Michelle terminó su tercer desayuno con su propuesta más saludable, al ser un omelette de claras con un pan tostado con aguacate. Para esto, la famosa batió tres claras -a las que agregó un poco de sal y pimienta-. Después de rociar el sartén con aceite de coco, la famosa creó una tortilla a la que le puso adentro queso feta y salmón ahumado. Michelle tostó una rebanada de pan sin glúten para después ponerle aguacate y sazonarlo con orégano, una receta con la que se deleita después de entrenar.

¿El complemento que nunca le puede faltar? Café, algo que no solo la ayuda a despertarse y a tener energía, pues esta bebida también es conocida por ser un diurético natural. Eso sí… Michelle toma uno en específico y ese se llama Ricoré, el cual lo endulza con stevia líquida o en polvo.

“Mi mamá me introdujo desde muy chiquita un café que se llama Ricoré. Tiene un sabor divino y básicamente me recuerda a mi infancia. Es de Francia y cada que alguien va a Europa, a París o algún lugar en Francia, les pido que me traigan tres botes de estos”, contó divertida.

¿Te quedaste con ganas de ver más o con alguna duda en la preparación de estas deliciosas recetas? ¡Entonces tienes que ver todo el video de Michelle preparando cada una de las recetas! Y tú... ¿te animas a probar una de éstas?