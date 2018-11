¡Parece su hermana! Naomi Campbell y la sorprendente juventud de su mamá

De tal madre… ¡tal hija! Ese es el caso de Naomi Campbell, quien al parecer no solo heredó la belleza de su mamá Valerie Morris, sino también sus buenos genes como bien lo demostraron al posar juntas -y lucir casi como hermanas- en una sesión de fotos que está en la mira.

¿Las imágenes de las que todos hablan? La nueva campaña navideña de la marca británica Burberry, en la que ambas aparecen con looks coordinados -y de lo más estilosos-, presumiendo el estampado tan clásico y conocido de esta firma, así como la buena relación que tienen madre e hija. “Ser parte de la campaña festiva ha sido increíble. En los últimos años, Burberry se ha hecho notar por sus campañas y me siento honrada de ser parte de una de ellas. Siempre he amado Burberry por su distintivo aire británico y estoy emocionada por trabajar con un reparto que incluye a mi madre, Valerie. Trabajar con ella me trajo muchos recuerdos de las fiestas y tradiciones con las que crecí, fue muy especial”, confesó la modelo en un comunicado.

En otra de las fotos, las dos aparecen en un cuarto con decoración azul presumiendo su estilo masculinamente femenino usando dos smokings negros con camisa blanca, Naomi complementando con una corbata negra mientras que su mamá eligió usar su camisa abierta, además de ponerse el saco arriba de los hombros.

“Han pasado casi cuatro años desde que Naomi y yo trabajamos en un proyecto juntas, así que este fue un momento muy importante para mí. Tiene mucha experiencia en el modelaje y fue muy divertido disfrutar de la compañía de la otra cada día en el set. Recordaré este proyecto por muchos años. Me siento honrada de formar parte de la historia de Burberry”, agregó la mamá de la famosa modelo.

En esta campaña, en la que también participan otros famosos como Kristin Scott Thomas, Matt Smith y M.I.A, quedó más que demostrado que tanto Naomi como Valerie poseen facciones definidas, así como una piel por la que no pasa el tiempo, algo que ambas han logrado gracias a tomar mucha agua todos los días, no comer azúcar y hacer yoga o pilates, como lo reveló la modelo en varias entrevistas. ¡Sin duda, una sesión de fotos que las dos nunca olvidarán!

