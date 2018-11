¿Solo con una toalla? Ariana Grande revela su curioso truco para una piel perfecta

¡Nada de faciales o cremas carísimas! Ariana Grande tiene un secreto para que su piel luzca perfecta todos los días… ¡y solo necesitas una toalla para lograrlo! Así lo reveló la famosa, quien tomó a muchos por sorpresa con la curiosa rutina que suele hacer en su baño.

¿El truco del que todos hablan? Omitir el exfoliante y usar una toalla para eliminar las células muertas, toxinas y demás mientras te estás bañando, como suele hacerlo la cantante de 25 años a cada que puede. Eso sí… como esta pieza puede resultar un poco áspera a la piel -sobre todo a esas que son sensibles-, Ariana la moja después de lavarse la cara, un paso fundamental para un cutis perfecto. “Sé que es difícil porque nos cansamos, pero exfoliar la cara; lavarla y tomar una toalla cuando te bañas y frotarla en tu cara para después hidratar, es muy importante", confesó a Popsugar.

VER GALERÍA

Aunque pueda sonar como toda una locura, este hábito resulta una buena opción para suplir el exfoliante -si no tienes en tu casa-. Sin embargo, se debe de mojar la toalla y pasarla con suavidad pues de lo contrario podría resultar un instrumento bastante duro para la piel -y casi de tortura-.

Lo importante para lograr este truco es que se debe de hacerlo con mucha suavidad para no irritar la dermis y producir un efecto contraproducente. ¿Lo mejor? Es que ese no es el único remedio casero que Ariana tiene, pues para lograr un resplandor único suele aplicar aceite de coco no solo en su cara sino también en su cuerpo y hasta en su larga cabellera, algo evidente en el brillo que emana.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

“¡Va con todo!”, confesó a Allure, agregando que también es uno de sus remedios favoritos para que su pelo crezca el doble de rápido y bastante fuerte -algo que sin duda resulta evidente con sus peinados así como colas de caballo, las cuales se han convertido en todo un sello de su look-.

Y tú… ¿te animas a probar los dos secretos de Ariana para lucir espectacular?

VER GALERÍA