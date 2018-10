¡Igualita a ella! Kim Kardashian presume lo mucho que ha crecido North West -con todo y delineado-

Solo tiene 5 años… ¡pero ya es el mini clon de su mamá! Ese es el caso de North West, la primogénita de Kim Kardashian y el rapero Kanye West quien ya da pistas de que en unos años, ¡será tan fashionista y experta en el maquillaje como la socialité!

Así lo demostró en una foto que publicó en su cuenta de Instagram, en la cual aparece la peque revelando las mismas facciones, sonrisa y sobre todo mirada idéntica que la de Kim. ¿Lo más curioso? Es que North posee el mismo gusto estético así como detallado que el de la famosa de 38 años, al combinar su look naranja con un delineador perfecto del mismo color. “Mi ternurita”, expresó la socialité en dicha imagen.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

Y por muy increíble que esto pueda parecer, Kim confesó que ella no tuvo nada que ver con este look, pues fue obra completa de su peque, quien le pidió ayuda a los maquillistas de su mamá para lograrlo. "Viene y me roba a mi equipo de belleza", comentó en una Instagram Story del look que la peque usó para ir a la presentación de su papá al programa de SNL en Nueva York.

Eso sí… el talento de North no se reserva al maquillaje sino también a la moda, al escoger sus propias combinaciones de looks e incluso los outfits que usarán sus hermanitos, Saint y Chicago West, como bien lo muestra Kim en sus redes así como en el programa Keeping Up With The Kardashians, en donde se puede ver en un episodio cómo le pregunta a su primogénita cuál coordinado se le vería mejor a Saint.

¿Lo mejor? Es cuando tanto Kim y North combinan sus looks, sea de vestir o de playa como bien lo mostró en sus vacaciones más recientes, en las que ambas usaron -casi- los mismos bikinis. ¿Lo cierto? Es que si North se atreve a usar un delineado tan radical y llamativo como éste… ¡cualquiera puede atreverse a usarlo también!

VER GALERÍA