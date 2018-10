El elixir natural con el que Kim Kardashian mantiene su figura

Kim Kardashian está muy feliz con su nueva figura… y el secreto con el que adelgazó no solo es de lo más barato, ¡sino muy fácil de hacer! Así lo presumió la famosa, quien no solo posee un abdomen plano sino también una micro cintura así como figura estilizada gracias a su elixir favorito.

¿El gran truco de la socialité para lograr un cuerpazo? Un jugo hecho de nada más y nada menos que de piña, el cual toma a cada que puede -y de preferencia en ayunas-, que la purifica de todas las toxinas, acelera su metabolismo así como la digestión como bien lo han contado los expertos en nutrición.

Y nada mejor que sus redes para alentar a sus seguidores de seguir con esta nueva tradición alimenticia que publicando una de sus fotos más sexy mientras toma esta bebida en la que no solo aparece más delgada que nunca, sino con un cuerpo tonificado.

Pero, ¿cuáles son estos maravillosos beneficios de los que habla Kim que la tienen tan encantada? Además de ser un diurético natural, este jugo ayuda a desinflamar -ideal para quienes tienen colitis-, ayuda a mejorar las funciones cardiovasculares, mejora la piel -dándole un brillo único- y desvanece los signos de la edad. ¿Lo mejor? Es que gracias a su alto contenido en folio, tiamina, niacina, betacaroteno y bromelina, la piña ayuda a mejorar las defensas y el metabolismo -lo que promueve la pérdida de peso-.

Eso sí… para tener buenos resultados, Kim procura tomar esta bebida las veces que sean posibles durante todo el día como bien lo demostró en su reality Keeping Up With The Kardashians en uno de sus viajes a Londres -en donde no paró de tomar este jugo junto a sus otras hermanas, Khloé y Kourtney Kardashian-. Eso sí.. se debe complementar con una dieta balanceada así como rutina de ejercicio para lograr resultados más rápidos y duraderos.

Tú…¿te animas a probar el remedio de Kim para transformar su figura?

