Jennifer Lopez presume su abdomen -y cuadritos- a los 49 años

Con 49 años… ¡y tiene un abdomen que muchas de 29 quisieran! Ese es el caso de Jennifer Lopez, quien causó furor en sus redes al publicar una foto en la que presumió su espectacular -y tonificada- figura, que sin duda desafía tanto el tiempo como la gravedad.

¿La imagen de la que todos hablan? Una que la cantante publicó en su cuenta de Instagram en la que aparece después de hacer su rutina de ejercicio en su gimnasio privado, luciendo simplemente espectacular con solo un bra azul y leggings multicolores de Niyama Sol.

Los fans de Jennifer de inmediato comentaron la sexy foto de la famosa, la cual ganó 957 mil ‘me gusta’ y más de 7 mil comentarios de seguidores y amigos como Paris Hilton quienes halagaron y aplaudieron sus curvas, las cuales son producto de su gran constancia, así como esfuerzo en el gimnasio, en su dieta así como en su estilo de vida -al no tomar alcohol, cafeína, e incluso dormir más de 8 horas al día-.

Ésta no ha sido la única foto con la que Jennifer ha paralizado a sus fans así como a las redes, pues la famosa que pronto cumplirá 50 años demostró que está en su mejor momento al presumir sus brazos de lo más tonificados en un vestido ajustado en color vino -convirtiéndose en el claro ejemplo de que la edad solo es un número-.

Eso sí… aunque los cuadritos de Jennifer impactaron a más de uno, más lo hicieron los pants con los que presumió su figura, y es que además de tener su cara como parte del estampado, posee algunas frases de su popular canción On The Floor, esto como parte de su colaboración con dicha firma -y que tienen un costo de mil 660 pesos-. ¿Lo cierto? Es que no hay mejor inspiración que JLo para alentar a más de una a hacer ejercicio… ¡y lograr sus espectaculares cuadritos!

